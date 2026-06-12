Казахстан и ЕС перешли к новому этапу переговоров по визовым вопросам и реадмиссии

Делегации Республики Казахстан и Европейского союза успешно провели очередной раунд переговоров по проектам Соглашения об упрощении выдачи виз и Соглашения о реадмиссии, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

В ходе переговоров стороны продолжили предметное обсуждение дальнейшего сближения позиций сторон по ключевым элементам будущих соглашений.

Особое внимание уделено вопросам совершенствования визовых процедур для граждан Республики Казахстан, включая сроки рассмотрения заявлений, порядок выдачи многократных виз, оптимизацию перечня подтверждающих документов и другие практические аспекты, направленные на развитие контактов между людьми.

По итогам переговоров стороны отметили существенный прогресс по большинству положений обоих соглашений и подтвердили готовность продолжить работу.

Достигнутые результаты отражают высокий уровень взаимопонимания и создают прочную основу для дальнейшего развития мобильности граждан, а также расширения деловых, образовательных, научных и гуманитарных связей между Казахстаном и Европейским союзом.

Ранее в Астане состоялся второй раунд переговоров между Республикой Казахстан и Европейским Союзом по проектам Соглашения об упрощенном визовом режиме и Соглашения о реадмиссии.