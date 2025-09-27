Почему казахстанцы попадают в сети финансовых пирамид - мнение эксперта

Эксперт назвал это явление «инвестиционной лудоманией».

По его словам, механизм вовлечения людей в пирамиды во многом схож с азартными играми.

- Онлайн-казино и ставки у нас запрещены, но люди продолжают играть - только находят новые формы. Финансовые пирамиды стали одной из них, - пояснил Юрий Ли.

Схема работы напоминает приманку: на первых этапах вкладчикам действительно возвращают вложенные средства.

- Человек вносит 50 тысяч тенге - получает обратно столько же. Завтра вкладывает 100 тысяч - ему возвращают уже 200. Так людей доводят до того, что они готовы вложить 10–20 миллионов. А потом начинаются отговорки: «сайт не работает», «нужно доплатить налоги», - рассказал эксперт.

В погоне за обещанной прибылью многие идут на крайние меры и продают имущество или берут кредиты, продолжая верить в обогащение. Однако, как отметил Юрий Ли, причина кроется не только в недостатке финансовых знаний, но и в психологии.

- Это неумение управлять своим поведением, вовремя сказать «нет», остановиться. Азарт и жажда легких денег полностью захватывают человека, и выйти из этой зависимости крайне трудно, - подчеркнул он.

⁠К слову, в Казахстане с начала этого года пресечена деятельность 41 финпирамиды.

Помимо очевидных организаторов схем, в стране действуют так называемые «профессиональные вкладчики». Это люди с большим кругом знакомств, которые массово вовлекают новых участников и становятся неформальными партнерами мошенников. Они переходят из одной пирамиды в другую, обеспечивая устойчивый приток денег по принципу «сарафанного радио».

Часть таких «вкладчиков» работает дистанционно из-за рубежа. Когда схема в Казахстане рушится, они перебираются в Кыргызстан, Узбекистан или Таджикистан и продолжают набор пострадавших, что превращает пирамиды в трансграничные сети.

По словам эксперта, формально эти посредники подпадают под уголовную ответственность, однако часто остаются безнаказанными, так как жертвы не спешат писать заявления.