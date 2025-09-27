РУ
    19:14, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Почему казахстанцы попадают в сети финансовых пирамид - мнение эксперта

    В Казахстане финансовые пирамиды все чаще оборачиваются многомиллионными потерями и зависимостью их участников. Об этом в эфире общественно-политического шоу «В контексте» на радио Jibek Joly рассказал автор и руководитель проекта «STOP Piramida» Юрий Ли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Юрий Ли
    Фото: скрин из видео Jibek Joly

    Эксперт назвал это явление «инвестиционной лудоманией».

    По его словам, механизм вовлечения людей в пирамиды во многом схож с азартными играми.

    - Онлайн-казино и ставки у нас запрещены, но люди продолжают играть - только находят новые формы. Финансовые пирамиды стали одной из них, - пояснил Юрий Ли.

    Схема работы напоминает приманку: на первых этапах вкладчикам действительно возвращают вложенные средства.

    - Человек вносит 50 тысяч тенге - получает обратно столько же. Завтра вкладывает 100 тысяч - ему возвращают уже 200. Так людей доводят до того, что они готовы вложить 10–20 миллионов. А потом начинаются отговорки: «сайт не работает», «нужно доплатить налоги», - рассказал эксперт.

    В погоне за обещанной прибылью многие идут на крайние меры и продают имущество или берут кредиты, продолжая верить в обогащение. Однако, как отметил Юрий Ли, причина кроется не только в недостатке финансовых знаний, но и в психологии.

    - Это неумение управлять своим поведением, вовремя сказать «нет», остановиться. Азарт и жажда легких денег полностью захватывают человека, и выйти из этой зависимости крайне трудно, - подчеркнул он.

    ⁠К слову, в Казахстане с начала этого года пресечена деятельность 41 финпирамиды. 

    Помимо очевидных организаторов схем, в стране действуют так называемые «профессиональные вкладчики». Это люди с большим кругом знакомств, которые массово вовлекают новых участников и становятся неформальными партнерами мошенников. Они переходят из одной пирамиды в другую, обеспечивая устойчивый приток денег по принципу «сарафанного радио».

    Часть таких «вкладчиков» работает дистанционно из-за рубежа. Когда схема в Казахстане рушится, они перебираются в Кыргызстан, Узбекистан или Таджикистан и продолжают набор пострадавших, что превращает пирамиды в трансграничные сети.

    По словам эксперта, формально эти посредники подпадают под уголовную ответственность, однако часто остаются безнаказанными, так как жертвы не спешат писать заявления.

    - Существуют и другие механизмы давления и убеждения потенциальных пострадавших, чтобы те не обращались в правоохранительные органы, - пояснил Юрий Ли.

