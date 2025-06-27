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    14:45, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане пресечена деятельность 41 финпирамиды с начала года

    За последние годы удалось ликвидировать значительное число финансовых пирамид, что позволило существенно сократить масштабы их распространения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Казахстане пресечена деятельность 41 финпирамиды с начала года
    Фото: JibekJoly

    — Только в этом году нами пресечена деятельность 41 финпирамиды, нанесшей ущерб на сумму 8,7 млрд тенге. Мы продолжаем работу по предупреждению и оперативному выявлению подобных нарушений, чтобы не допустить вовлечения новых граждан, — в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly сообщил заместитель руководителя следственного департамента АФМ РК Кенесары Багбанулы.

    По его словам, с 2021 года было ликвидировано 100 финансовых пирамид. Всего 181 тысяча вкладчиков, из них 18 тысяч только написали заявление и признаны пострадавшими, общий ущерб составил 45 млрд тенге, к уголовной ответственности привлечены 226 человек.

    Теги:
    АФМ Финансовая пирамида
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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