Почему Казахстан может накормить миллиард людей, рассказал гость МФА Михаэль Роэ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель торгово-промышленной палаты Израиль-Казахстан Михаэль Роэ рассказал телеведущей телеканала Jibek Joly Кунсае Курмет в кулуарах Международного форума Астана об огромном потенциале Казахстана в сельском хозяйстве и о том, какие сферы являются наиболее перспективными в плане сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан удивителен. Когда я езжу по Казахстану и вижу потенциал, он огромен. Как неоднократно говорил ваш президент, «мы можем накормить миллиард человек», но для начала нужно чтобы потенциал совпадал с реализацией», — сказал в интервью Михаэль Роэ.

Он считает, что Казахстан может многому научиться у Израиля, маленькой страны на песке, без воды, которая создала сельскохозяйственную империю.

«Я считаю, что условия в Казахстане, особенно в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и даже, может быть, Мангистауской областях, очень похожи на Израиль. На прошлой неделе я проезжал через район Ордабасы в Туркестанской области. Этот небольшой участок земли (в Казахстане) составляет половину обрабатываемой земли Израиля в сельскохозяйственном отношении. В Израиле мы орошаем 150 тысяч га, у Ордабасы 75 тысяч га. Потенциал завораживает. Единственное, что сейчас нужно сделать — это его реализовать», — сказал Роэ, добавив, что Казахстану не нужно копировать опыт Израиля, он может его адаптировать под себя.

Михаэль Роэ подчеркнул, что в будущем мир может страдать от нехватки воды, и это может произойти и в Казахстане. Он призвал нашу страну использовать мини-решения, применяемые Израилем по сбору воды, а также решения, позволяющие увеличить количество орошаемых полей на 30%.

Что касается наиболее перспективных направлений сотрудничества между Казахстаном и Израилем, спикер считает, что два народа могут наладить успешное партнерство не только в сельском хозяйстве, но и в водном хозяйстве, медицине, высоких технологиях и образовании.

Во время интервью Роэ указал на важность субсидий для сельского хозяйства. «Я думаю, что это правильный путь, потому что США дают субсидии своим фермерам, Европа дает субсидии своим фермерам. Сельское хозяйство сложнее, чем мы думаем. Эти субсидии помогают удешевлять продукты, которые мы покупаем в супермаркетах. В противном случае они будут дороже. Мы всегда должны помогать фермерам. Фермеры являются стратегически важными для каждой страны. Если они не будут производить еду, вы останетесь голодными. Нельзя зависеть только от импорта», — заявил он.

В завершение Михаэль Роэ признался в любви Казахстану. «После 20 лет поездок по стране я влюбился в Казахстан из-за потенциала. Это единственное место в мире, где еще никто не разрушил землю. Накормим мир из Казахстана», — предложил он.