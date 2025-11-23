Почему казахско-джунгарская война длилась несколько веков

В чем заключались коренные причины конфликтов

По словам профессора, напряжение между казахами и ойратами появилось задолго до образования Джунгарского ханства.

— Если Казахское ханство было основано в 1465 году, то Джунгарское ханство возникло почти через два века — в 1635 году. Однако столкновения между ойратами и казахскими племенами начались намного раньше. Ойраты нередко совершали грабительские походы на Могулистан, на племена Жетысу, а также на государство Абулхаир хана, — поясняет Карибаев.

Историк подчеркивает, что, поскольку ойраты не производили постоянно все необходимые им продукты, они добывали их посредством торговли или войны.

Образование Джунгарского ханства и пленение Жангира

В 1635 году, в год основания Джунгарского ханства, джунгары сразу же предприняли поход на казахские земли. В ходе этого сражения будущий казахский хан — султан Жангир — был захвачен в плен.

Профессор называет этот эпизод одним из самых необычных в истории казахско-джунгарских отношений.

— Исполнительная власть у джунгар принадлежала контайджи, а законодательный орган назывался «чулган» или «чуулган». Его председателем был Кундулен тайши — человек исключительно мудрый и обладавший стратегическим мышлением, — уточняет ученый.

Именно Кундулен держал Жангира в своей орде, затем выдал за него свою дочь и с почетом отправил обратно. По словам ученого, от этого брака родился будущий хан Тауке.

— Существует легенда о том, что Жангир был освобожден казахскими батырами, но никаких исторических свидетельств, подтверждающих это, нет, — отмечает профессор.

Профессор делит двухсотлетнюю войну на несколько крупных этапов.

Фото: из личного архива спикера

1635-1652 — первые столкновения

Несмотря на частые набеги с обеих сторон, население тогда еще не несло катастрофических потерь.

В 1652 году погибает хан Жангир, а в 1653 году умирает Батур-хунтайджи.

1653-1677 — внутренний кризис в Джунгарии

К власти приходит Сэнгэ, однако его власть не признают братья.

Джунгарское государство погружается во внутренние распри и временно прекращает крупные походы против казахов.

1677-1697 — экспансия Галдана

После того как Сэнгэ был убит своими братьями, власть силой захватывает Галдан.

— Исследователи характеризуют Галдана как правителя, стремившегося подражать Чингисхану. Он ставил задачу установить господство над всей Монголией, затем подчинить Восточный Туркестан, — объясняет доктор исторических наук.

Третьим направлением его завоеваний становятся Жетысу и казахская степь.

В 1697 году Галдан совершает самоубийство в ходе войны против цинской армии.

Фото: Midjourney

1697-1727: Цэван Рабдан и эпоха Тауке-хана

Из-за нехватки пастбищ джунгары усиливают давление на казахские земли.

При хане Тауке войны становятся все более ожесточенными, а после его смерти Казахское ханство дробится на шесть отдельных ханств, что приводит к ослаблению центральной власти.

— В период ослабления единого правления джунгары в 1723–1725 годах усилили наступления на казахские территории. Цэван Рабдан стремился создать в этом регионе великую Джунгарскую империю, — подчеркивает историк.

Именно ответный поход хана Абулхаира в эти годы спас казахский народ от полного уничтожения.

1740-1757: походы Галдан-Серена и гибель Джунгарского государства

Галдан-Серен совершает несколько крупных походов на казахские земли. В этот период в плен попадает Абылай.

После 1745 года в Джунгарском государстве вновь начинается внутренний кризис, и казахские войска постепенно начинают освобождать свои территории.

В 1757 году Джунгарское ханство окончательно уничтожается.

После этого устанавливаются пограничные отношения между Казахским ханством и Китайской (Цинской) империей.

Как казахский народ выдержал эти войны

По словам профессора, ключевая особенность этих войн — различия в военных системах двух государств.

— У джунгар существовала постоянная регулярная армия. А содержание такой армии требовало значительных ресурсов. У казахов же не было постоянной армии — существовали лишь ополчения (жасак). Организовывать их должна была центральная власть. Но после смерти Тауке-хана она ослабла, — отмечает ученый.

Поэтому сохранить казахские земли удалось главным образом благодаря ратному подвигу батыров родо-племенного уровня — Кабанбая, Богенбая, Раимбека, Наурызбая, Малайсары, Кожабергена и других.

Фото: Midjourney

— Мужество казахских батыров, стойкость и единство народа спасли казахов от угрозы исчезновения, — подчеркивает историк.

Напомним, ранее мы писали о первом системном правовом документе, регулирующем внутренние и внешние политические отношения Казахского государства, — «Қасым ханның қасқа жолы».