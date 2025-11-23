Почему казахско-джунгарская война длилась несколько веков
Казахско-джунгарские войны продолжались более двух столетий. Это было не просто соперничество двух соседних народов, а эпоха, изменившая геополитический баланс в регионе и ставшая тяжелейшим испытанием для казахской государственности. Об этих сложных страницах истории в интервью агентству Kaziform рассказал профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби, доктор исторических наук, академик Берекет Карибаев.
В чем заключались коренные причины конфликтов
По словам профессора, напряжение между казахами и ойратами появилось задолго до образования Джунгарского ханства.
— Если Казахское ханство было основано в 1465 году, то Джунгарское ханство возникло почти через два века — в 1635 году. Однако столкновения между ойратами и казахскими племенами начались намного раньше. Ойраты нередко совершали грабительские походы на Могулистан, на племена Жетысу, а также на государство Абулхаир хана, — поясняет Карибаев.
Историк подчеркивает, что, поскольку ойраты не производили постоянно все необходимые им продукты, они добывали их посредством торговли или войны.
Образование Джунгарского ханства и пленение Жангира
В 1635 году, в год основания Джунгарского ханства, джунгары сразу же предприняли поход на казахские земли. В ходе этого сражения будущий казахский хан — султан Жангир — был захвачен в плен.
Профессор называет этот эпизод одним из самых необычных в истории казахско-джунгарских отношений.
— Исполнительная власть у джунгар принадлежала контайджи, а законодательный орган назывался «чулган» или «чуулган». Его председателем был Кундулен тайши — человек исключительно мудрый и обладавший стратегическим мышлением, — уточняет ученый.
Именно Кундулен держал Жангира в своей орде, затем выдал за него свою дочь и с почетом отправил обратно. По словам ученого, от этого брака родился будущий хан Тауке.
— Существует легенда о том, что Жангир был освобожден казахскими батырами, но никаких исторических свидетельств, подтверждающих это, нет, — отмечает профессор.
Профессор делит двухсотлетнюю войну на несколько крупных этапов.
1635-1652 — первые столкновения
Несмотря на частые набеги с обеих сторон, население тогда еще не несло катастрофических потерь.
В 1652 году погибает хан Жангир, а в 1653 году умирает Батур-хунтайджи.
1653-1677 — внутренний кризис в Джунгарии
К власти приходит Сэнгэ, однако его власть не признают братья.
Джунгарское государство погружается во внутренние распри и временно прекращает крупные походы против казахов.
1677-1697 — экспансия Галдана
После того как Сэнгэ был убит своими братьями, власть силой захватывает Галдан.
— Исследователи характеризуют Галдана как правителя, стремившегося подражать Чингисхану. Он ставил задачу установить господство над всей Монголией, затем подчинить Восточный Туркестан, — объясняет доктор исторических наук.
Третьим направлением его завоеваний становятся Жетысу и казахская степь.
В 1697 году Галдан совершает самоубийство в ходе войны против цинской армии.
1697-1727: Цэван Рабдан и эпоха Тауке-хана
Из-за нехватки пастбищ джунгары усиливают давление на казахские земли.
При хане Тауке войны становятся все более ожесточенными, а после его смерти Казахское ханство дробится на шесть отдельных ханств, что приводит к ослаблению центральной власти.
— В период ослабления единого правления джунгары в 1723–1725 годах усилили наступления на казахские территории. Цэван Рабдан стремился создать в этом регионе великую Джунгарскую империю, — подчеркивает историк.
Именно ответный поход хана Абулхаира в эти годы спас казахский народ от полного уничтожения.
1740-1757: походы Галдан-Серена и гибель Джунгарского государства
Галдан-Серен совершает несколько крупных походов на казахские земли. В этот период в плен попадает Абылай.
После 1745 года в Джунгарском государстве вновь начинается внутренний кризис, и казахские войска постепенно начинают освобождать свои территории.
В 1757 году Джунгарское ханство окончательно уничтожается.
После этого устанавливаются пограничные отношения между Казахским ханством и Китайской (Цинской) империей.
Как казахский народ выдержал эти войны
По словам профессора, ключевая особенность этих войн — различия в военных системах двух государств.
— У джунгар существовала постоянная регулярная армия. А содержание такой армии требовало значительных ресурсов. У казахов же не было постоянной армии — существовали лишь ополчения (жасак). Организовывать их должна была центральная власть. Но после смерти Тауке-хана она ослабла, — отмечает ученый.
Поэтому сохранить казахские земли удалось главным образом благодаря ратному подвигу батыров родо-племенного уровня — Кабанбая, Богенбая, Раимбека, Наурызбая, Малайсары, Кожабергена и других.
— Мужество казахских батыров, стойкость и единство народа спасли казахов от угрозы исчезновения, — подчеркивает историк.
Напомним, ранее мы писали о первом системном правовом документе, регулирующем внутренние и внешние политические отношения Казахского государства, — «Қасым ханның қасқа жолы».