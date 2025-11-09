Какие законы положили начало государственности в Великой степи

По словам учёного, хотя Касым-хан находился у власти менее десяти лет, именно в этот сравнительно короткий срок Казахское ханство достигло наивысшего могущества и превратилось в одно из самых влиятельных государств региона. Эпоха его правления укрепила политическое и духовное единство народа и заложила прочный фундамент казахской государственности.

Эпоха усиления Казахского ханства

Начало XVI века стало временем расцвета Казахского ханства. Во времена правления Касым-хана численность населения ханства приблизилась к одному миллиону человек. В годы его власти: на юге к государству были присоединены земли вплоть до Ташкента; в 1514–1515 годах походы Шайбанидов и Чагатаидов против Казахского ханства завершились безрезультатно; вследствие политического кризиса в Ногайской Орде многие ногайские мирзы нашли приют у Касым-хана и признали его верховную власть.

Таким образом, к 1516–1517 годам обширная территория до реки Волги вошла в состав Казахского ханства. Столицу хан перенес в город Сарайшык, где правил последующие пять лет. Согласно историческим источникам, Касым-хан скончался в январе 1521 года и был погребён в Сарайшыке.

Единый язык, единые традиции, единое правовое пространство

Во времена Касым-хана казахская степь объединилась не только политически, но и культурно, языково и экономически, превратившись в единое пространство. В таких условиях для сохранения народного единства и утверждения справедливости требовалось установить общую правовую систему.

— После прихода к власти Касым-хан задумался о введении единой системы законов, чтобы обеспечить порядок и стабильность в стране. Он совещался с выдающимися биями, учитывал древние казахские обычаи, а также правовые традиции, унаследованные от Золотой Орды и Белой Орды. Исходя из требований нового времени, были разработаны своды правовых норм и правил. Этот закон, отражавший дух справедливости и народной мудрости, получил в народе название «Қасым ханның қасқа жолы» — «Прямой путь Касым-хана».

Таким образом, труд Касым-хана стал не просто сводом законов, а прочным основанием казахской государственности, символом единства и справедливости, на которых впоследствии строилась политическая и правовая культура казахского народа.

Значение и содержание «Прямого пути Касым-хана»

Закон Касым-хана стал первым систематизированным правовым документом, который регулировал внутренние и внешние политические отношения Казахского государства. В этом своде законов были отражены основные вопросы государственного устройства, среди которых:

виды власти, а также права и обязанности правителя;

защита народа и территориальной целостности страны;

общественный порядок и взаимоотношения между людьми;

виды преступлений и наказаний;

вопросы, касающиеся частной собственности, меры возмещения ущерба и размеры штрафов.

— Подобно тому, как в нашей современной Конституции закреплены основные права и обязанности граждан, аналогичные нормы существовали и в те времена. Ведь без них государство не может полноценно функционировать.

Преемственность традиции: «Старый путь Есима» и «Семь уставов Тауке-хана»

В истории Казахского ханства правовая система развивалась и постепенно совершенствовалась. Законы Касым-хана были продолжены и усовершенствованы Есим-ханом, получив название «Старый путь Есима». Позднее, во времена правления Тауке-хана, на основе этой правовой традиции был принят новый свод законов — «Жеты жаргы» («Семь уставов»).

— «Жеты жаргы» не был создан с нуля. Он стал продолжением «Старого пути Есима», а «Старый путь Есима», в свою очередь, основывался на «Прямом пути Касым-хана». Один народ, одна земля, одна система — менялось лишь время, — отмечает академик Карибаев.

Хотя «Прямой путь Касым-хана» не сохранился в письменном виде, он навсегда остался в памяти народа как источник казахской правовой мысли, символ справедливости, порядка и единства.

Касым-хан не только сумел объединить обширные земли под единой властью, но и сплотил народ посредством закона. Установленный им правопорядок стал прочным основанием для последующего развития государственного управления, ханских традиций, а впоследствии — фундаментом современной правовой системы независимого Казахстана.