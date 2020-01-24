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Почему Касым-Жомарт Токаев не объявил выговоры министрам и акимам

24 Января 2020 15:14
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Почему Касым-Жомарт Токаев не объявил выговоры министрам и акимам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему он в ходе расширенного заседания Правительства не объявил выговоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня, как видите, я не объявляю выговоры за неисполнение на должном уровне моих поручений. Однако недостатков хватает. Например, как я уже озвучивал, за рост цен на самые необходимые товары народного потребления можно было бы принять строгие меры. В целом объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов. Это мой принцип», - обратился Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства.

«Поэтому членам Правительства и акимам даю время исправить недостатки. Поручения, данные сегодня в ходе заседания, необходимо исполнить с большой ответственностью. Весной мы вернемся к этому вопросу. Тогда мы примем конкретные меры по освобождению от должностей лиц, которые по разным причинам не смогли на должном уровне осуществить возложенные на них задачи», - заявил Касым-Жомарт Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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