Почему Касым-Жомарт Токаев не объявил выговоры министрам и акимам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему он в ходе расширенного заседания Правительства не объявил выговоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, как видите, я не объявляю выговоры за неисполнение на должном уровне моих поручений. Однако недостатков хватает. Например, как я уже озвучивал, за рост цен на самые необходимые товары народного потребления можно было бы принять строгие меры. В целом объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов. Это мой принцип», - обратился Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства.

«Поэтому членам Правительства и акимам даю время исправить недостатки. Поручения, данные сегодня в ходе заседания, необходимо исполнить с большой ответственностью. Весной мы вернемся к этому вопросу. Тогда мы примем конкретные меры по освобождению от должностей лиц, которые по разным причинам не смогли на должном уровне осуществить возложенные на них задачи», - заявил Касым-Жомарт Токаев.