Почему инвестпроекты в Жамбылской области буксуют на старте

В регионе сегодня сопровождаются десятки инвестпроектов различного масштаба. В интерактивную инвестиционную карту внесены 70 региональных проектов общей стоимостью 1,27 трлн тенге с созданием более четырех тысяч рабочих мест. Еще 41 проект на сумму 4,7 трлн тенге включен в Национальную цифровую инвестиционную платформу и находится на контроле Правительства. Однако даже при таких объемах инвестиций проекты нередко сталкиваются с базовыми инфраструктурными ограничениями.

Речь идет о получении технических условий и подведении электроэнергии, газа, водоснабжения и канализации — без этих решений запуск производств невозможен, даже если инвестор уже зашел в регион и приступил к подготовительным работам.

По данным палаты предпринимателей Жамбылской области, в 2025 году в ходе совместной работы с прокуратурой и местными исполнительными органами были выявлены системные проблемы у ряда инвестпроектов, связанные именно с инженерной инфраструктурой.

Так, у компании «Алель Агро» возникли затруднения с подведением канализации, газопровода и линий электроснабжения. Инвестпроект «Коксай ресорт» столкнулся с неопределенностью в части финансирования инженерных сетей, а у СПК «AzNur AGRO» проблемы возникли при получении технических условий на энергоресурсы в рамках расширения производства.

Как отметил заместитель директора палаты предпринимателей Жамбылской области Айдар Абдыкадыров, подобные ситуации носят не единичный характер.

— Инвесторы готовы вкладывать средства, но без своевременного решения инфраструктурных вопросов проекты фактически останавливаются еще на старте. Поэтому каждый такой кейс берется палатой в сопровождение, — пояснил он.

Проблемные вопросы инвесторов рассматриваются с участием прокуратуры области, акимата и организаций сферы энергетики и газоснабжения. Чтобы решить проблему проводятся выезды на объекты в районах, по итогам которых при выявлении нарушений прав бизнеса вносятся акты прокурорского реагирования и готовятся рекомендательные письма.

Ранее мы писали, что по итогам 2025 года около 600 млрд тенге инвестиций привлечено в Жамбылскую область.