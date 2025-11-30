Почему именно XV век стал переломным для казахских племен

По словам ученого, в указанный период происходили не только политические изменения, этническое формирование казахского народа и образование Казахского ханства шли параллельно.

Поворот или новая эпоха

Во многих работах пишется, что образование Казахского ханства — поворотный период. Но Берекет Карибаев с этим не согласен. По его словам, некоторые исторические даты меняют судьбы целых народов.

Одно из таких событий — образование Казахского ханства. Это был не просто поворот, это было началом целой новой эпохи.

— Поворот — это переход дела, ситуации, курса в новое русло отличное от прежнего. Например, переход Абулхаир хана в XVIII веке в российское подданство — настоящий политический поворот. А с середины XV века казахский народ вышел на историческую сцену, как самостоятельный этнос единого государства. Предыдущий период представлял собой длительные процессы, ставшие предпосылками этнического формирования казахского народа, — говорит профессор.

Политический кризис и ослабление власти в ханстве Абулхаира

Чтобы понять предпосылки к образованию Казахского ханства, нужно оценить ситуацию, сложившуюся в то время.

В начале XV века на территории Дешти Кыпшак было государство Ак Орда. Последний хан этого государства — Барак, отец султана Жанибека.

Как отмечает Б.Карибаев, Барак был известен своей строгостью, склонностью принимать решения единолично.

Фото: Мейірман Лес / Kazinform

— После смерти Барака в 1428 году вожди племен и родов посадили на ханский трон не его сыновей, а Абулхаира — потомка Шайбана, которому было всего 16 лет. Этот выбор показал ослабление прежнего принципа «единоличного правления потомков Шынгыса». Сложилась такая ситуация, когда вопрос, кто будет ханом, решали не только представители династии, но и предводители племен, — сказал ученый.

В начале Абулхаир с помощью этих племенных вождей объединил улусы Шайбани в Западном Казахстане. Подчинил себе Чинги-Тура. Совершил поход на Ургенч. В 1446 году он полностью подчинил себе земли в среднем течении Сырдарьи. Но, по мере укрепления своей власти, он стал все более опираться на традицию Шынгыса, и пытался править единолично. Это не соответствовало прежним принципам кыпшакской коллегиальности и усилило недовольство глав племен и родов.

Историк привел один явный пример недовольства.

— Если в 1428 году Абулхаира поддержал 71 род, то в 1457 году перед войной с ойратами поддержали только 17 родов и дали воинов. Остальные были против хана и против его власти. Племена и роды, которыми правил хан Абулхаир, в истории называются «кочевые узбеки». В составе ханства было 92 рода. Но внутренняя политическая нестабильность стала причиной последующего разделения, — сказал профессор.

История с Кобыланды и Акжолом: отделение Керея и Жанибека

По мнению Б.Карибаева, моментом, когда народ полностью убедился в несправедливости Абулхаира, стало убийство Кобыланды батыром аргынского бия Акжола. Это событие сыграло решающую роль.

— Племя аргын выставило требование «кровь за кровь». Но Абулхаир знал, что если он выдаст Кобыланды, поднимутся кыпшаки. Поэтому хан ограничился наказанием других людей. Это разозлило предводителей родов. В это время Керей и Жанибек решили, что «Абулхаир не может править справедливо», и с подчиненными им родами отделились. Это было последним крупным разделением внутри ханства, — сказал историк.

Фото: Midjourney

До этого, примерно в 1450 году, отделились мангыты. В 1457 году внутри династии Шайбанидов султан Береке провозгласил ханом своего отца и улус разделился надвое.

— Все это расшатывало ханство. Усилилась неопределенность, начались распри. Образование Казахского ханства — это не спонтанное решение, это исторический шаг, порожденный внутренним кризисом, — отметил ученый.

Берекет Карибаев поддерживает концепцию ученого Турсына Султанова о том, что «Образование Казахского ханства — историческое явление, обусловленное одновременно протекавшими, взаимосвязанными этническими (формирование казахского этноса) и политическими (образование ханства) процессами».

Как считает академик, XV век — время выхода казахов на историческую сцену в качестве нации, народа, государства. Это была эпоха не только изменения политической структуры, но и завершения всего этнического развития.

