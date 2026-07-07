Почему именно 41-летние чаще могут использовать пенсионные накопления — объяснение ЕНПФ

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) объяснили, как новая методика расчета порога минимальной достаточности повлияла на вкладчиков разных возрастов, и почему самые высокие требования установлены для казахстанцев предпенсионного возраста, передает корреспондент агентства Kazinform.

После введения новой методики расчета порогов минимальной достаточности (ПМД) максимальное число вкладчиков, имеющих пенсионные накопления выше установленного уровня, приходится на 41-летних казахстанцев. Почему именно эта возрастная группа оказалась в наиболее выгодном положении, объяснили в ЕНПФ.

Как пояснили в фонде, к 41 году многие граждане уже имеют около 20 лет участия в накопительной пенсионной системе, что позволяет сформировать значительный объем пенсионных накоплений. Кроме того, именно в этом возрасте многие достигают наиболее высокого уровня доходов и карьерного роста, вследствие чего увеличиваются размеры обязательных пенсионных взносов. Существенную роль играет и накопленный инвестиционный доход, который за годы участия в системе становится важной частью пенсионных накоплений.

— Люди в этом возрасте, как правило, более осведомлены о возможностях инвестирования своих пенсионных накоплений. Многие начинают серьезнее планировать свое финансовое будущее, что побуждает их активно накапливать средства к пенсионному возрасту, — говорится в ответе ЕНПФ на запрос агентства.

Совокупность этих факторов и объясняет, почему именно 41-летние составляют самую многочисленную группу вкладчиков с накоплениями выше порога минимальной достаточности.

Вместе с тем наиболее высокий порог минимальной достаточности установлен для граждан в возрасте 62 лет. В ЕНПФ пояснили, что это связано с их приближением к пенсионному возрасту.

— Если вкладчик планирует изъять часть пенсионных накоплений, на его счете должна оставаться сумма, достаточная для формирования регулярных пенсионных выплат на адекватном уровне. В возрасте 62 лет практически отсутствует временной горизонт для дальнейшего накопления средств и компенсации изъятых сумм, — пояснили в фонде.

По расчетам ЕНПФ, при наличии накоплений на уровне порога минимальной достаточности размер ежемесячной выплаты из фонда после выхода на пенсию для 62-летнего гражданина составит около 127 тысяч тенге. Это соответствует примерно 40% медианного дохода населения в 2026 году и, как отмечают в фонде, обеспечивает минимально необходимый уровень замещения дохода после завершения трудовой деятельности.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Также по данным ЕНПФ, количество граждан, не достигших 30 лет и имеющих возможность использования своих пенсионных накоплений свыше ПМД (исходя из расчетов по новой методике), составляет порядка 1,5 тысячи человек.

— Прогноз по изменениям количества вкладчиков в различных возрастных группах будет зависеть от дальнейшей динамики отчисления пенсионных взносов, начисленного инвестиционного дохода и других факторов, — говорится в сообщении.

В фонде также напомнили, что пороги минимальной достаточности пересматриваются ежегодно. В соответствии с Социальным кодексом методику определения ПМД разрабатывает Министерство труда и социальной защиты населения.

— Правительство РК утверждает методику определения ПМД. ЕНПФ обязан ежегодно не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования Закона о республиканском бюджете на следующий финансовый год размещать в СМИ путем публикации не менее чем в двух печатных изданиях на казахском и русском языках, а также на собственном интернет-ресурсе ПМД, рассчитанные и действующие на предстоящий год, — уточнили в фонде.

Если Правительство внесет изменения в действующую методику либо утвердит ее новую редакцию, размеры порогов минимальной достаточности будут пересчитаны и опубликованы в установленном порядке.

Ранее в ЕНПФ назвали регионы, где больше всего вкладчиков утратили право на использование накоплений. Так, больше всего вкладчиков, утративших возможность воспользоваться единовременными пенсионными выплатами на покупку жилья или лечение, проживает в Алматы, далее следуют Астана и Карагандинская область.

Согласно новой методике расчета порогов минимальной достаточности, накопления выше установленного порога имеют чуть более 30 тысяч человек.

Кроме того, после повышения порогов достаточности с 5 июня 2026 года по 10 июня 2026 года ЕНПФ исполнил 52 заявления на единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий.