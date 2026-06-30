ЕНПФ назвал регионы, где больше всего вкладчиков утратили право на использование накоплений

После изменения методики расчета порогов минимальной достаточности количество вкладчиков, имеющих право использовать пенсионные накопления на жилье и лечение, существенно сократилось. В Едином накопительном пенсионном фонде объяснили, что это связано с новым принципом расчета, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации фонда, теперь порог минимальной достаточности рассчитывается исходя из целевого размера пенсионных выплат с учетом той суммы, которая уже накоплена на пенсионном счете.

— При расчете порога минимальной достаточности больше не учитываются будущие пенсионные взносы с момента изъятия до наступления пенсионного возраста. Это позволяет снизить риск того, что гражданин после использования части накоплений в будущем будет получать низкую накопительную пенсию. Теперь размер будущих пенсионных выплат из накопительной системы ориентирован на уровень не ниже 40 процентов от медианной заработной платы, тогда как ранее он мог составлять не более 15 процентов от медианной заработной платы, — пояснили в ЕНПФ в ответе на официальный запрос агентства.

В фонде также отметили, что изменился и объем средств, доступных для изъятия. Если по прежней методике на одного вкладчика с накоплениями сверх ПМД в среднем приходилось чуть более двух млн тенге, то по новой методике этот показатель составляет около семи млн тенге.

Больше всего вкладчиков, утративших возможность воспользоваться единовременными пенсионными выплатами на покупку жилья или лечение после изменения методики, проживает в Алматы — 146 тыс. человек. Далее следуют Астана — 77 тыс. человек и Карагандинская область — 43 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что согласно новой методике расчета порогов минимальной достаточности, накопления выше установленного порога имеют чуть более 30 тысяч человек.