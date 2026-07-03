Почему фермеры Кызылорды остались без субсидий: ответ Минсельхоза

Ранее фермеры Кызылординской области пожаловались на приостановку господдержки, направленной на увеличение поголовья скота. Корреспондент Kazinform передал обращения хозяйств, которые остались без субсидий, в Министерство сельского хозяйства РК и в управление сельского хозяйства Кызылординской области и запросил официальный ответ.

В министерстве сообщили, что с 2023 года программа субсидирования процентных ставок по кредитованию субъектов агропромышленного комплекса, а также по лизингу на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования была передана в ведение местного бюджета. В соответствии с бюджетным законодательством она в первую очередь должна финансироваться за счет средств местного бюджета.

— В соответствии с законом об утверждении трансфертов общего характера на 2026–2028 годы в местный бюджет Кызылординской области по всем программам субсидирования были предусмотрены средства в следующем объеме: в 2026 году — 17,4 млрд тенге, в 2027 году — 20,4 млрд тенге, в 2028 году — 19,6 млрд тенге. Кроме того, приказом министра сельского хозяйства от 2 октября 2025 года № 349 внесены изменения в правила субсидирования. В частности, исключена норма о принятии предложений на субсидирование в резерв (лист ожидания) при отсутствии предусмотренных средств по данной программе у рабочего органа (услугодателя). При этом все предложения на субсидирование, которые были включены в резерв до вступления изменений в силу, сохранены и будут исполняться по мере поступления бюджетных средств. Также подлежат рассмотрению все предложения на субсидирование, которые не были рассмотрены рабочим органом (услугодателем) до вступления изменений в силу, — говорится в сообщении ведомства.

Проблема, возникающая в ходе реализации программы субсидирования процентных ставок, характерна для всех регионов. В период с 2016 по 2025 годы в Кызылординской области на основании 3471 кредитного договора 2662 хозяйствам было выплачено 20,6 млрд тенге субсидий.

— До настоящего времени по кредитным договорам предложения не направлялись в резерв, а принимались в обычном порядке. В этом году по данной бюджетной программе из областного бюджета было выделено 2,2 млрд тенге, которые были полностью освоены. Кроме того, решением областного маслихата от 15 мая 2026 года № 247 дополнительно выделен 1 млрд тенге. Выделенные средства рассчитаны только на ранее принятые обязательства. В связи с отсутствием средств сверх принятых обязательств, согласно требованиям правил, прием новых предложений приостановлен. Вопрос дополнительного финансирования программы будет решаться в зависимости от возможностей бюджета. По данному вопросу совместно с финансовыми институтами проводится разъяснительная работа среди хозяйств, ситуация находится под контролем акимата области, — говорится в сообщении управления.

Напомним, фермеры Кызылординской области в прошлом году в рамках программы «Агробизнес» оформили кредиты через кредитные товарищества за счет средств АО «Аграрная кредитная корпорация» под 25,5%. Согласно условиям программы, 6% ставки они оплачивают самостоятельно, а оставшаяся часть должна субсидироваться государством. Однако из-за отсутствия средств на субсидирование они уже в течение 4-5 месяцев продолжают выплачивать кредиты самостоятельно.

Ранее стало известно, что только в текущем году на реализацию программ льготного долгосрочного и краткосрочного кредитования в сфере животноводства направлено 300 млрд тенге.



