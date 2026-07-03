Почему экс-главе ГКНБ Кыргызстана заменили реальный срок пробацией

В Кыргызстане завершился судебный процесс по уголовному делу, в котором обвиняемым проходил экс-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Первомайский районный суд Бишкека накануне огласил приговор по уголовному делу о насильственном захвате власти. Всем восьми фигурантам, включая экс-главу спецслужбы Камчыбека Ташиева, бывшего генпрокурора Курманкула Зулушева и бывшего спикера парламента Нурланбека Тургунбек уулу, было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с тем суд заменил реальный срок на 3 года пробационного надзора.

В суде пояснили, что преступление не было доведено до конца, действия обвиняемых были пресечены на стадии приготовления. В этой связи к ним применили пробацию.

— Учитывая степень реализации преступного умысла и личности обвиняемых, суд пришел к выводу, что их исправление возможно без изоляции от общества. Пробационный надзор не является освобождением от ответственности, а представляет собой меру уголовно-правового воздействия, исполняемую под контролем органа пробации, — говорится в сообщении.

Напомним, бывший председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев обвинялся в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблению служебным положением. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Ранее мы писали, что уголовное дело экс-главы ГКНБ Кыргызстана было передано в суд. Позже его признали виновным и вынесли приговор.

Также сообщалось о задержании брата экс-главы спецслужбы, бывшего депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева по подозрению в коррупции.

10 февраля Камчыбек Ташиев был освобожден от занимаемой должности заместителя председателя кабинета министров — председателя ГКНБ. Вслед за сменой главы ГКНБ от занимаемых должностей освобождены трое заместителей председателя.

Позже президент Кыргызстана объяснил кадровые решения. Он также прокомментировал разлад с бывшим главой ГКНБ.