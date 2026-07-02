Экс-главу ГКНБ Кыргызстана признали виновным и вынесли приговор

В Кыргызстане завершился судебный процесс по уголовному делу, в котором обвиняемым проходил экс-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

Судом Бишкека бывший глава ГКНБ Кыргызстана и соратник Садыра Жапарова Камчыбек Ташиев признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с тем суд заменил реальный срок пробацией, поэтому в колонию он не отправится.

По данным издания, аналогичное наказание с заменой на пробацию получили бывший генеральный прокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Ранее прокуратура просила назначить Камчыбеку Ташиеву девять лет лишения свободы. Однако суд принял решение о более мягком наказании.

Напомним, Камчыбек Ташиев обвинялся в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблению служебным положением. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Ранее уголовное дело экс-главы ГКНБ Кыргызстана было передано в суд. Также сообщалось о задержании брата экс-главы спецслужбы, бывшего депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева по подозрению в коррупции.

10 февраля Камчыбек Ташиев был освобожден от занимаемой должности заместителя председателя кабинета министров — председателя ГКНБ. Вслед за сменой главы ГКНБ от занимаемых должностей освобождены трое заместителей председателя.

Позже президент Кыргызстана объяснил кадровые решения. Он также прокомментировал разлад с бывшим главой ГКНБ.