Почему Джучи конфликтовал с Чингисханом: мифы и факты

По словам историка, отношения между Чингисханом и Джучи, особенно в конце жизни последнего, один из самых запутанных вопросов в истории ранней Монгольской империи. В источниках существует множество противоречий, поэтому мнения ученых на этот счет сильно расходятся.

Существуют два источника, которые напрямую упоминают наличие конфликта между отцом и сыном. Это индийский историк Джузджани, который написал свою работу в 1260 году, спустя примерно через 35 лет после описываемых событий. Второй — персидский историк Рашид ад-Дин, служивший при монгольском дворе в Иране в конце XIII — начале XIV веков.

Джузджани пишет о том, что после захвата Хорезма и падения его столицы Ургенча, Джучи и Шагатай были отправлены Чингисханом на завоевание Дешт-и-Кыпшака. Джучи успешно покорил эти земли и настолько был в восторге от местного климата и природы, что стал высказывать недовольство тем, что его отец проводит политику, направленную на уничтожение покоряемых народов.

По версии Джузджани, Джучи якобы начал задумываться о планах по поводу того, что неплохо бы заключить союз с Хорезмшахом Мухаммадом и даже вынашивал планы убийства Чингисхана. Об этих планах узнал Шагатай и сообщил отцу. После этого Чингисхан якобы послал убийцу, и Джучи был убит.

Однако исследователи относятся к этому сюжету с недоверием. Известно, что Джузджани писал свой труд в Индии, куда он бежал от монгольского завоевания, и ненавидел монголов. Поэтому он мог приукрасить или исказить факты.

Фото: Midjourney

Официальные источники Монгольской империи с одной стороны скрывали конфликты внутри правящей династии, с другой стороны у авторов исторических текстов действительно могло возникнуть непонимание, полученной ими информации.

— Сюжет Джурзжани, где Джучи собирается заключить союз с Хорезмшахом Мухаммадом, является абсолютно фантастическим, потому что на момент штурма Ургенча, а уж тем более, когда Джучи ушел на запад в Дешт-и-Кыпшак, Хорезмшах Мухаммад был давно мертв. Есть предположение, что Джузджани просто не до конца понял поступившую к нему информацию, то есть, этот эпизод не отражает намерений Джучи, а скорее то, в чем его обвинял Шагатай. Если вспомнить, Шагатай настаивал на максимально насильственном покорении Хорезмского султаната, поэтому, вероятно, он мог обвинять Джучи в симпатиях к мусульманам, к местному населению и даже в планах заключения союза с Мухаммадом. Таким образом, могло возникнуть недопонимание информации, — объясняет Артем Порсин.

В свою очередь, Рашид ад-Дин, находившийся на монгольской службе, описывал события близкие к реальности. Хотя Рашид ад-Дин не утверждает, что Чингисхан убил Джучи или даже намеревался это сделать.

Он описывает следующую ситуацию: после захвата Ургенча Джучи получил приказ двигаться дальше на запад и продолжать покорять Дешт-и-Кыпшак, однако по каким-то причинам отказался его выполнять. Он ушел в свои владения на Иртыше, где занимался охотой. Чингисхан, будучи недовольным происходящим, стал призывать Джучи к себе на встречу, но тот заболел и не смог приехать. Он обосновывал это тем, что он не может приехать из-за болезни. В это время в ставку Чингисхана прибыл некий мангыт, имя которого не названо, который сообщил, что видел, как Джучи охотится у себя во владениях. Потом выяснилось, что охотился не Джучи, а его нойоны. Получив такую информацию, Чингисхан разгневался и приказал Шагатаю и Угедею собирать войска, чтобы двинуться на Джучи войной.

— В данном случае источник признает сам факт конфликта. Примерно в то же время, когда войска уже выдвинулись, в ставку Чингисхана приходит известие о смерти Джучи. Чингисхан сильно расстроился и попытался выяснить обстоятельства произошедшего. Пытались найти мангыта, который оклеветал Джучи, но тот исчез, его так и не смогли найти, — отмечает историк.

Арабский источник XIV века аль-Умари также упоминает, что Джучи был убит. Он не уточняет, в каком контексте это произошло и не говорит о конфликте, но сам факт убийства отмечает. Интересно, что аль-Умари имел прочные связи с хорезмийской элитой Улуса Джучи.

Кроме того, существует смутная легенда, отраженная в «Алтан Тобчи» — монгольском источнике XVII века. Он содержит около 2/3 текста «Тайной истории монголов», произведения, которое бытовало в Монголии, а также множество различных историй, которые не содержатся в «Тайной истории монголов», поэтому их происхождение неясно.

— Есть большой вопрос, что это за истории и когда они возникли. В одном из эпизодов говорится, что Чингисхан приказывает убить своего сына, однако в тексте перепутаны имена — вместо Джучи упомянут Шагатай. Но по контексту ясно, что речь идет именно о Джучи. То есть, представление о его насильственной смерти и конфликте с Чингисханом действительно существовало. Вопрос в том, насколько оно отражало действительность, — отмечает Артем Порсин.

На сегодняшний день историки констатируют, что нет данных, на основе которых можно с уверенностью сказать, почему и каким образом умер Джучи.

— Однако с определенной уверенностью можно сказать, что в элите империи действительно был конфликт. Вероятнее всего, он происходил не столько между Чингисханом и Джучи, сколько между Джучи и Шагатаем, — подчеркивает историк.

Фото: Midjourney

Был ли конфликт между Джучи и Шагатаем

Между Джучи и Шагатаем действительно существовал конфликт. Разногласия касались того, каким образом следует завоевывать новые территории и что делать с покоренным населением. Особенно это ярко проявился во время завоевания Хорезмского султаната и при штурме Ургенча.

Джучи был сторонником относительно мирного и гуманного включения новых территорий, новых народов в структуру империи. Конечно назвать его пацифистом нельзя: Джучи воевал и делал это успешно. Но в целом Джучи придерживался дипломатического подхода: там, где можно было договориться и заключить союз, он старался это делать. Он создавал систему сложных политических альянсов с племенами и народами, входившими в состав государств с которыми шла война, стараясь включать их в империю мирным путем.

— Шагатай же был человеком совершенно другого типа — он был крайне радикальным, достаточно жестким, если не сказать жестоким. Его принцип был прост — либо люди покоряются, либо уничтожаются. На этом фоне между ним и Джучи возник серьезный конфликт, особенно перед штурмом Ургенча. Джучи, заручившись поддержкой Чингисхана, прилагал большие усилия, чтобы хотя бы часть Хорезма была включена в состав его владений мирным способом, — отмечает историк.

Был большой план по мирному договору с канглы — родственным племенем Туркен-хатун, матери хорезмшаха Мухаммада. Эти племена кочевали в северном Приаралье и составляли основу военной мощи Хорезмийского султаната. План предусматривал их мирное включение в состав империи, однако реализовать его не удалось.

Ряд непредвиденных конфликтов сорвал переговоры, и в итоге пришлось Ургенч штурмовать. Погибло очень много монгольских воинов, и были большие потери среди защитников города. Именно на этом фоне вспыхнул конфликт между Джучи и Шагатаем.

Потом началось новое наступление на Дешт-и-Кыпшак. Джучи должен был продолжить наступление на запад и покорить кипчаков еще в 1220-х годах. По сути, готовился двойной удар по Дешт-и-Кыпшаку: с юга, через Кавказ, корпусом Джэбэ и Субэдэя, и с востока, который должен был осуществлять Джучи.

По неизвестным на данный момент причинам этот удар не состоялся. Когда началась война корпуса Джэбэ и Субэдэяс западными кипчаками зимой 1222–1223 годов, Джучи был отозван Чингисханом на восток. В это время Джучи находился в восточном Дешт-и-Кыпшаке, а Чингисхан отозвал его на курултай в Кулан-Баши — огромный общеимперский съезд, который состоялся в верхнем течении Иртыша летом-осенью 1223 года. В результате Джучи не смог помочь корпус Джэбэ и Субэдэя. Корпус выиграл битву на Калке, но был сильно ослаблен и не смог продолжить завоевательные походы, а также не смог пробиться обратно на восток.

Как известно, корпус пытался пробиться через территорию Волжской Булгарии, попал в засаду и понес тяжелые потери. Сразу после курултая Джучи был вынужден двигаться на запад: он разбил канлы и восточных кипчаков, что позволило остаткам корпуса Джэбэ и Субэдэя пересечь Волгу и уйти на восток. Однако эта ситуация не позволила развить наступление на запад.

— На данный момент можно с уверенностью сказать, что вся эта ситуация с провалом западного похода вызвала конфликт, но больше есть основания считать, что этот конфликт был между Джучи и Шагатаем. Важно отметить, что официальные источники Монгольской империи крайне неохотно освещали тяжелые конфликты между членами правящей династии, особенно, если они заканчивались смертью одного из ее представителей. Поэтому точных данных о смерти Джучи нет — неизвестно, умер ли он естественной смертью или был убит. Если его действительно убили, то, вероятнее всего, к этому имел отношение его брат Шагатай, что подтверждается сообщениями того же Рашида ад-Дина, — отмечает Артем Порсин.

Перед своей смертью в 1227 году Чингисхан был недоволен Шагатаем: по каким-то причинам он не взял его в поход против тангутов и оставил на западе. Шагатай даже не присутствовал на семейной встрече, где наследником был назначен его брат Угедей. Рашид ад-Дин специально подчеркивает, что Чингисхан говорил, что здесь нет Шагатая и я надеюсь, что он опять все не переиначит и не устроит смуту.

