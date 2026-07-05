Какие рынки Костанайской области не попали в программу модернизации

В Костанайской области завершается многолетняя модернизация универсальных рынков. Из четырех объектов, которые изначально были включены в республиканскую Дорожную карту, до финального этапа дошли только два — рынок «Саяхат» в Костанае и рынок «Бірлік» в Рудном. Остальные проекты пришлось исключить из-за инфраструктурных ограничений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Два рынка дошли до финиша

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития сообщили, что строительство рынка «Саяхат» уже завершено, а работы на рынке «Бірлік» находятся на заключительном этапе.

— Строительство рынка «Саяхат» в городе Костанай завершено. Внутренние и наружные работы по рынку «Бірлік» в городе Рудный находятся на завершающей стадии. Завершение работ и оформление необходимой документации запланировано в ближайшее время», — сообщили в управлении.

Для справки: «Саяхат» был построен в 2024 году, а в 2025 году начал работу уже в новом формате.

Мы ранее писали, почему модернизация рынков проходит болезненно в Костанайской области.

Но, первоначально модернизировать планировали четыре универсальных рынка. Однако рынки «Глобус» в Рудном и «Нижняя оптовка» в Костанае были исключены из Дорожной карты.

Как пояснили в управлении предпринимательства, реализовать проекты оказалось невозможно из-за расположения объектов в охранных зонах, где запрещено проведение строительно-монтажных работ, а также из-за отсутствия свободных электрических мощностей. При этом все работы проводились исключительно за счет частных инвестиций.

— Проведение работ по модернизации торговых рынков осуществлялось за счет частных инвестиций, без привлечения средств государственного бюджета, — сообщили в ведомстве.

О том, как проходила модернизация рынка «Нижняя оптовка» и с чем столкнулись предприниматели можно прочитать здесь.

Позже стало известно, что договор субаренды с предпринимателями рынка «Нижняя оптовка» в Костанае продлили до конца года.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Что должна дать модернизация

По требованиям законодательства современные рынки должны размещаться в капитальных торговых объектах, подключенных к инженерным сетям и соответствующих санитарным, противопожарным и техническим требованиям.

В управлении предпринимательства отмечают, что главная задача модернизации заключается не только в строительстве новых павильонов.

— Основной целью проводимой модернизации является формирование современной торговой инфраструктуры, соответствующей актуальным требованиям и обеспечивающей комфортные и безопасные условия как для предпринимателей, так и для посетителей рынков, — говорится в ответе на запрос агентства.

Рынков становится меньше

По данным Бюро национальной статистики, количество рынков в регионе постепенно сокращается.

Если в 2024 году в Костанайской области работали 28 рынков, то в 2025 году их осталось 22. Из них восемь являются специализированными и 14 — универсальными.

Что говорят налоговики

В Департаменте государственных доходов считают, что модернизация способствует выводу торговли в более прозрачное правовое поле.

— Модернизация рынков способствует созданию более прозрачных условий для осуществления предпринимательской деятельности, что в целом оказывает положительное влияние на соблюдение требований налогового законодательства и повышает уровень налоговой дисциплины субъектов предпринимательства, — сообщили в департаменте.

При этом наиболее распространенным нарушением остается отсутствие POS-терминалов.

— Наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие POS-терминала, с начала года выявлено 18 фактов по данному нарушению, — сообщили в Департаменте государственных доходов.

В ведомстве отметили, что предпринимателям регулярно разъясняют требования по применению кассовых аппаратов, безналичной оплате и регистрации бизнеса. Существенных системных нарушений на рынках области сейчас не выявлено.

Без диалога с предпринимателями не обойтись

Эксперт в области городского планирования Адия Карсыбек считает, что обновление рынков — закономерный этап развития городской среды.

— Многие рынки были построены десятилетия назад и уже не соответствуют современным требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам, инженерному обеспечению и требованиям к комфорту, — отмечает она.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

При этом, как отмечает эксперт, успешность подобных проектов определяется не только качеством строительства.

— Предприниматели являются непосредственными пользователями новой инфраструктуры, поэтому важно заранее обсуждать с ними сроки реконструкции, условия временного размещения, возвращения на торговые места и возможные меры поддержки, — говорит спикер.

По словам Адии Карсыбек, международная практика показывает эффективность подходов совместного проектирования (co-design) и совместной разработки технических решений (co-clienting), когда изменения обсуждаются со всеми заинтересованными сторонами. Такой формат помогает снизить социальную напряженность, повысить доверие к проекту и сделать его реализацию более устойчивой.

В качестве примера подобной работы эксперт приводит алматинский проект Gorozhanym, организованный Алесей Нугаевой и Надеждой Червяковой, который может служить моделью для выстраивания диалога между государством и предпринимательским сообществом.

Таким образом, модернизация рынков в Костанайской области выходит на завершающий этап. Один объект уже работает в новом формате, второй готовится к вводу в эксплуатацию. Вместе с тем история показывает, что успех подобных проектов зависит не только от строительства новых павильонов, но и от того, насколько эффективно удается учитывать интересы предпринимателей и жителей региона.

Ранее в Алматы выявили более тысячи нарушений на оптовом рынке Алматы.