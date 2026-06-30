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    Более тысячи нарушений выявили на оптовом рынке Алматы

    На одном из крупнейших оптовых рынков «Барыс-4» провели комплексную проверку, в ходе которой особое внимание уделили соблюдению предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, формированию цен, наличию ценников и выявлению непродуктивных посредников, передает агентство Kazinform.

    Более тысячи нарушений выявили на оптовом рынке Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в акимате города, во время проверки с предпринимателями проведена разъяснительная работа по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере торговли, правильного оформления ценников и применения установленной торговой надбавки.

    По итогам рейда к административной ответственности привлекли предпринимателей, допустивших нарушения. Всего было составлено 1025 административных протоколов. Из них: 717 протоколов — за реализацию товаров без указания цены в тенге; 308 протоколов — за превышение предельной 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

    Общая сумма наложенных штрафов превысила 25 миллионов тенге.

    Кроме того, региональная комиссия выявила 18 непродуктивных посредников.

    Ранее сообщалось, что с начала года региональная комиссия по расследованию схем завышения посреднических и торговых надбавок вынесла 2 097 административных постановлений. Общая сумма наложенных штрафов составила 36,5 млн тенге, еще 1 198 предпринимателей получили предупреждения.

    Штрафы Рынок Продукты Продовольственная безопасность Базар
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор