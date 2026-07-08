Почему часть предприятий ВКО до сих пор не передает данные о выбросах онлайн

В Восточном Казахстане шесть крупных предприятий, обязанных контролировать выбросы в автоматическом режиме, до сих пор не ввели соответствующие системы мониторинга, передает корреспондент агентства Kazinform.

На отдельных объектах причиной называют отсутствие финансирования, на других — продолжающиеся реконструкция и разработка проектной документации.

Как сообщил и. о. руководителя департамента экологии ВКО Асет Сулейменов, автоматизированные системы мониторинга должны работать на 21 предприятии, где объем выбросов загрязняющих веществ превышает 500 тонн в год.

На сегодняшний день такие системы установлены на 15 объектах. При этом сведения в Национальный банк данных об окружающей среде уже передают 13 предприятий. Еще на двух — ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» и ТОО «Востокэнерго Усть-Таловка» — оборудование смонтировано, но данные пока не поступают из-за пусконаладочных работ.

— Из шести предприятий, где автоматизированные системы мониторинга еще не установлены, четыре являются коммунальными. По всем объектам проведены проверки. Где-то причины объективные, где-то есть вопросы к соблюдению сроков, — отметил Асет Сулейменов.

Так, ТОО «Айтас-энерго» уже привлечено к административной ответственности за несвоевременную установку системы. По словам представителя департамента, проектно-сметная документация уже подготовлена и направлена в акимат Уланского района для решения вопроса о финансировании.

Пока не установлена система мониторинга и на «Востокмашзаводе». Ранее предприятие уже привлекалось к ответственности за нарушения природоохранного законодательства, но окончательное решение по внедрению АСМ пока не принято.

Финансирование также ожидает КГП «Тепловодоцентраль города Алтай», где соответствующая бюджетная заявка уже подана.

Еще по двум объектам работы продолжаются. На Риддерской ТЭЦ заключен договор на разработку проекта автоматизированной системы мониторинга. После завершения процедуры передачи станции в АО «Шығыс Жылу» и утверждения тарифа планируется приступить к ее установке.

Аналогичная работа ведется и на объектах АО «Шығыс Жылу» в Усть-Каменогорске. Проект проходит государственную экспертизу и синхронизирован с реконструкцией и расширением городской котельной № 2.

В департаменте экологии подчеркнули, что внедрение автоматизированных систем мониторинга позволяет в режиме реального времени отслеживать объемы промышленных выбросов и обеспечивает постоянный экологический контроль за работой крупных предприятий.

Ранее сообщалось, что почти 600 автобусов не прошли проверку на экологичность в Алматы.