Почти 600 автобусов не прошли проверку на экологичность в Алматы

С 3 января по 30 июня в Алматы прошли повторные проверки автопарков на соответствие экологическим нормам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Общий автобусный парк Алматы насчитывает 2 525 автобусов. Специалисты охватили экологическим мониторингом 1 407 машин. По итогам мониторинга превышение норм токсичности и дымности выхлопных газов выявлено у 596 автобусов, в том числе у 150 автобусов с дизельными и 446 — с газовыми двигателями.

В ТОО «Eco Almaty» отметили, что проверки проводятся на постоянной основе в рамках реализации Правил охраны атмосферного воздуха и направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ от общественного транспорта.

Напомним, в конце 2025 года в Алматы приняли правила охраны атмосферного воздуха.

Ранее заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев сообщил, что в прошлом году 189 тысяч тонн загрязняющих веществ было зафиксировано в Алматы. Согласно статистике, выбросы от автомобилей составляют 112 тысяч тонн или 60% выбросов в Алматы.