Почему была приостановлена продажа билетов на Игры кочевников объяснили в Минтуризма РК

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев объяснил причину приостановки продажи билетов на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане осенью этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Билеты продаются на популярном сервисе.

- Президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган приобрел первый билет на соревнования по қазақ күресі 22 марта. После начала продажи билетов мы временно приостановили процедуру. Причина - в спортивных комплексах города велись ремонтные работы. После завершения большей части работ билеты снова стали доступны для покупки, - сказал Серик Жарасбаев на встрече с иностранными гостями Шанхайской организации сотрудничества в легкоатлетическом комплексе «Qazaqstan».

По данным вице-министра, сейчас продано более 500 билетов на Игры кочевников.

- Цена билетов варьируется от 500 до 25 тысяч тенге. Помимо просмотра игр, билет дает право на посещение церемонии открытия соревнований, - добавил Серик Жарасбаев.

Спрос на билеты на V Всемирные игры кочевников наблюдался у туристов из Великобритании. Как сообщили в пресс-службе АО «НК «KazakhTourism», туры в Казахстан с посещением Всемирных игр кочевников быстро раскупились.

Ранее свое участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане, подтвердили 89 стран. Ожидается прибытие более 2500 спортсменов. К приему иностранных гостей в Астане готовят 32 отеля. От национальной сборной к Играх кочевников готовятся 200 казахстанских спортсменов.