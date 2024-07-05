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    15:56, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Почему была приостановлена продажа билетов на Игры кочевников объяснили в Минтуризма РК

    Игры кочевников
    Фото: Максат Шагырбаев / агентство Kazinform.

    Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев объяснил причину приостановки продажи билетов на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане осенью этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Билеты продаются на популярном сервисе.

    - Президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган приобрел первый билет на соревнования по қазақ күресі 22 марта. После начала продажи билетов мы временно приостановили процедуру. Причина - в спортивных комплексах города велись ремонтные работы. После завершения большей части работ билеты снова стали доступны для покупки, - сказал Серик Жарасбаев на встрече с иностранными гостями Шанхайской организации сотрудничества в легкоатлетическом комплексе «Qazaqstan». 

    По данным вице-министра, сейчас продано более 500 билетов на Игры кочевников. 

    - Цена билетов варьируется от 500 до 25 тысяч тенге. Помимо просмотра игр, билет дает право на посещение церемонии открытия соревнований, - добавил Серик Жарасбаев. 

    Спрос на билеты на V Всемирные игры кочевников наблюдался у туристов из Великобритании. Как сообщили в пресс-службе АО «НК «KazakhTourism», туры в Казахстан с посещением Всемирных игр кочевников быстро раскупились

    Ранее свое участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане, подтвердили 89 стран. Ожидается прибытие более 2500 спортсменов. К приему иностранных гостей в Астане готовят 32 отеля. От национальной сборной к Играх кочевников готовятся 200 казахстанских спортсменов.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Спорт спортсмены Казахстана Национальные виды спорта Астана Игры кочевников
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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