Победители конкурса «Алматы ұстазы» поедут в Финляндию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Ерболат Досаев в ходе торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня учителя, наградил победителей конкурса «Алматы ұстазы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс для молодых педагогов стартовал 1 августа этого года и прошел в три этапа. В рамках «Алматы ұстазы» более 3500 преподавателей демонстрировали свои умения по внедрению передовых подходов и цифровых технологий в современный образовательный процесс.

Глава мегаполиса вручил пяти вышедшим в финал молодым педагогам сертификаты на образовательную стажировку в Финляндии. Награды получили: учитель начальных классов школы гимназии №13 Жанна Какенова, учитель истории школы №104 Нуржан Ибрагимов, историк школы №69 Болат Мунбаев, преподаватель казахского языка и литературы специализированного лицея №39 Алина Динабекова.

Главный приз в размере 5 млн тенге и сертификат на стажировку в Финляндии выиграл учитель истории общеобразовательной школы №135 Ануар Исаев.

Согласно условиям конкурса, принять участие в нем могли учителя 1–12 классов по всем предметам учебного плана в государственных организациях образования города Алматы в возрасте до 36 лет включительно.

Также специальным призом в виде стажировки в Финляндию от акима города дополнительно были награждены два учителя биологии (гимназии №27 Дамира Алипбек) и математики (специализированного лицея №178 Лунара Амалбекова), принявшие участие в финале.