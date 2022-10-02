РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:37, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    Победители конкурса «Алматы ұстазы» поедут в Финляндию

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Ерболат Досаев в ходе торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня учителя, наградил победителей конкурса «Алматы ұстазы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Конкурс для молодых педагогов стартовал 1 августа этого года и прошел в три этапа. В рамках «Алматы ұстазы» более 3500 преподавателей демонстрировали свои умения по внедрению передовых подходов и цифровых технологий в современный образовательный процесс.

    Глава мегаполиса вручил пяти вышедшим в финал молодым педагогам сертификаты на образовательную стажировку в Финляндии. Награды получили: учитель начальных классов школы гимназии №13 Жанна Какенова, учитель истории школы №104 Нуржан Ибрагимов, историк школы №69 Болат Мунбаев, преподаватель казахского языка и литературы специализированного лицея №39 Алина Динабекова.

    Главный приз в размере 5 млн тенге и сертификат на стажировку в Финляндии выиграл учитель истории общеобразовательной школы №135 Ануар Исаев.

    Согласно условиям конкурса, принять участие в нем могли учителя 1–12 классов по всем предметам учебного плана в государственных организациях образования города Алматы в возрасте до 36 лет включительно.

    Также специальным призом в виде стажировки в Финляндию от акима города дополнительно были награждены два учителя биологии (гимназии №27 Дамира Алипбек) и математики (специализированного лицея №178 Лунара Амалбекова), принявшие участие в финале.


    Теги:
    Акимат Алматы Образование
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!