Победителей WorldSkills Kazakhstan 2025 выбрали в Астане

По итогам соревнований были отмечены лучшие студенты и молодые специалисты системы технического и профессионального образования.

Одной из ключевых задач Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, является повышение престижа рабочих специальностей и интереса молодежи. В данном направлении Министерство просвещения осуществляет комплексную работу.

Эффективным инструментом в этой сфере стал республиканский чемпионат WorldSkills Kazakhstan, итоги которого подвели сегодня в Астане.

В чемпионате приняли участие более 800 студентов колледжей из всех регионов страны. В этом году соревнования усилили конкуренцию среди участников и вывели их профессиональную подготовку на новый качественный уровень.

— WorldSkills Kazakhstan — это главный индикатор качества профессионального образования в стране и ключевая площадка для развития навыков и компетенций. В этом году чемпионат прошёл по 45 компетенциям. Мы стали свидетелями роста уровня профессиональной подготовки студентов колледжей. Ежегодное увеличение числа участников и компетенций говорит о растущем интересе к этому профессиональному движению. В этом году количество участников выросло в 1,5 раза. На чемпионате мы увидели подлинное мастерство, трудолюбие и профессиональную смелость молодых специалистов. Это соревнование придаёт им стимул и уверенность, — отметила Шынар Акпарова.

По итогам чемпионата были разыграны 53 золотые, 55 серебряных и 59 бронзовых медалей, а также вручены 213 медалей «За особое отличие». В общекомандном зачете первое место занял город Алматы, набрав 60 баллов. Второе место разделили Павлодарская и Акмолинская области — по 56 баллов. Третье место получили Туркестанская и Карагандинская области — по 55 баллов.

Главной особенностью чемпионата 2025 года стало введение 15 новых компетенций, отражающих потребности современного рынка труда и актуальные технологические тренды.

Победители X Республиканского чемпионата войдут в состав национальной сборной Казахстана и будут представлять страну на чемпионате WorldSkills International 2026 года в Китае.

Напомним, конкурс стартовал 3 декабря.