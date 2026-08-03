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    Победителей чемпионата Казахстана по стрельбе из лука определили в Уральске

    В Уральске завершился чемпионат Республики Казахстана по стрельбе из лука, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Определились победители и призеры чемпионата Казахстана по стрельбе из лука
    Фото: НОК РК

    Ниже представлены имена победителей и призеров республиканского турнира.

    Стрельба из классического лука

    Мужчины

    • 1. Ильфат Абдуллин (область Жетісу)
    • 2. Даулеткельды Жанбырбай (область Жетісу)
    • 3. Денис Ганькин (область Жетісу)

    Женщины

    • 1. Александра Землянова (область Жетісу)
    • 2. Самира Жумагулова (Акмолинская область)
    • 3. Медина Мурат (область Жетісу)

    Стрельба из блочного лука

    Мужчины

    • 1. Дилмухамет Муса (Алматинская область)
    • 2. Акбарали Карабаев (Шымкент)
    • 3. Бунед Мирзаметов (Туркестанская область)

    Женщины

    • 1. Диана Юнусова (Шымкент)
    • 2. Адель Жексенбинова (Акмолинская область)
    • 3. Эльмира Раисова (область Жетісу)

    Командные соревнования

    Классический лук, мужчины

    • 1. область Жетісу
    • 2. Шымкент
    • 3. Алматинская область

    Классический лук, женщины

    • 1. Шымкент
    • 2. Акмолинская область
    • 3. область Жетіс

    Классический лук, смешанные команды

    • 1. область Жетісу
    • 2. Шымкент
    • 3. Акмолинская область

    Блочный лук, мужчины

    • 1. Шымкент
    • 2. Акмолинская область
    • 3. область Жетісу

    Блочный лук, женщины

    • 1. Шымкент
    • 2. область Жетісу
    • 3. Западно-Казахстанская область

    Блочный лук, смешанные команды

    • 1. Акмолинская область
    • 2. область Жетісу
    • 3. Шымкент

    Ранее сообщалось, что в Баку (Азербайджан) завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 17 лет. По итогам турнира сборная Казахстана завоевала восемь медалей — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

    Спорт спортсмены Казахстана НОК Стрельба из лука
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор