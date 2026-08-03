Победителей чемпионата Казахстана по стрельбе из лука определили в Уральске
В Уральске завершился чемпионат Республики Казахстана по стрельбе из лука, передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Ниже представлены имена победителей и призеров республиканского турнира.
Стрельба из классического лука
Мужчины
- 1. Ильфат Абдуллин (область Жетісу)
- 2. Даулеткельды Жанбырбай (область Жетісу)
- 3. Денис Ганькин (область Жетісу)
Женщины
- 1. Александра Землянова (область Жетісу)
- 2. Самира Жумагулова (Акмолинская область)
- 3. Медина Мурат (область Жетісу)
Стрельба из блочного лука
Мужчины
- 1. Дилмухамет Муса (Алматинская область)
- 2. Акбарали Карабаев (Шымкент)
- 3. Бунед Мирзаметов (Туркестанская область)
Женщины
- 1. Диана Юнусова (Шымкент)
- 2. Адель Жексенбинова (Акмолинская область)
- 3. Эльмира Раисова (область Жетісу)
Командные соревнования
Классический лук, мужчины
- 1. область Жетісу
- 2. Шымкент
- 3. Алматинская область
Классический лук, женщины
- 1. Шымкент
- 2. Акмолинская область
- 3. область Жетіс
Классический лук, смешанные команды
- 1. область Жетісу
- 2. Шымкент
- 3. Акмолинская область
Блочный лук, мужчины
- 1. Шымкент
- 2. Акмолинская область
- 3. область Жетісу
Блочный лук, женщины
- 1. Шымкент
- 2. область Жетісу
- 3. Западно-Казахстанская область
Блочный лук, смешанные команды
- 1. Акмолинская область
- 2. область Жетісу
- 3. Шымкент
Ранее сообщалось, что в Баку (Азербайджан) завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 17 лет. По итогам турнира сборная Казахстана завоевала восемь медалей — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.