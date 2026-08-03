Победителей чемпионата Казахстана по стрельбе из лука определили в Уральске

В Уральске завершился чемпионат Республики Казахстана по стрельбе из лука, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Ниже представлены имена победителей и призеров республиканского турнира.

Стрельба из классического лука

Мужчины

1. Ильфат Абдуллин (область Жетісу)

2. Даулеткельды Жанбырбай (область Жетісу)

3. Денис Ганькин (область Жетісу)

Женщины

1. Александра Землянова (область Жетісу)

2. Самира Жумагулова (Акмолинская область)

3. Медина Мурат (область Жетісу)

Стрельба из блочного лука

Мужчины

1. Дилмухамет Муса (Алматинская область)

2. Акбарали Карабаев (Шымкент)

3. Бунед Мирзаметов (Туркестанская область)

Женщины

1. Диана Юнусова (Шымкент)

2. Адель Жексенбинова (Акмолинская область)

3. Эльмира Раисова (область Жетісу)

Командные соревнования

Классический лук, мужчины

1. область Жетісу

2. Шымкент

3. Алматинская область

Классический лук, женщины

1. Шымкент

2. Акмолинская область

3. область Жетіс

Классический лук, смешанные команды

1. область Жетісу

2. Шымкент

3. Акмолинская область

Блочный лук, мужчины

1. Шымкент

2. Акмолинская область

3. область Жетісу

Блочный лук, женщины

1. Шымкент

2. область Жетісу

3. Западно-Казахстанская область

Блочный лук, смешанные команды

1. Акмолинская область

2. область Жетісу

3. Шымкент

Ранее сообщалось, что в Баку (Азербайджан) завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 17 лет. По итогам турнира сборная Казахстана завоевала восемь медалей — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.