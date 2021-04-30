Победитель проекта «100 новых лиц» рассказала о жизни, работе, меценатстве в селе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меценат, директор ТОО «Колос ферма», победитель проекта «100 новых лиц» Инна Корнеева на своем примере показывает, что в селах можно жить, развиваться и реализовывать свои идеи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инна Корнеева занимается селекционной работой по развитию племенного животноводства. Значимый вклад она вносит в экономически-социальное развитие Свердловского сельского округа и в целом Денисовского района. Занимается меценатством и волонтерством.

«Являюсь директором ТОО «Колос ферма». Мы занимаемся ведением породы коров – абердин-ангуссов именно племенного поголовья. В 2019-2020 годах закупили более 330 голов скота из Эстонии. Помимо этого, мы занимается растениеводством. Основателем нашей организации является мой свекр Корнеев Александр Анатольевич. На данный момент развиваю семейное хозяйство, в будущем мой сын продолжит дело отца и деда. Мы являемся градообразующим предприятием в поселке. У нас около 125 рабочих. Мы стараемся развиваться, идти в ногу с новейшими технологиями. За счет этого наше хозяйство растет и процветает. В этой связи хочу выразить благодарность своему коллективу – моей дружной и сплоченной семье», - рассказала Инна Корнеева.

По ее словам, местный акимат предложил ее кандидатуру для участия в проекте «100 новых лиц». В 2019 году ее организация построила в поселке стадион, также провела спартакиаду. В дальнейшем она планирует ежегодно проводить подобные мероприятия в память об Александре Корнееве.

«Я развиваю спорт в нашем поселке. В нашей организации специально работает тренер, который занимается с маленькими детками и призывает заниматься спортом. Деток в селе немного, но, тем не менее, наша, когда заняла 1 места в районе, с учетом того, что занимаются всего лишь полгода. Если будем развивать спорт и духовное составляющее людей, село будет жить. Этот проект покажет, что в селе можно жить, в селе нужно развиваться, это важная неотъемлемая часть нашего государства, экономики страны. Если село вымрет, экономике будет тяжело. Поэтому я своим примером показываю, что в селах можно жить, развиваться, реализовывать свои идеи. В своей степи и полях дышится и живется легче. Если есть возможность, возвращайтесь и развивайтесь в селах. В свою очередь мы сможем открыть новые рабочие места в селах», - обратилась к казахстанцам меценат Инна Корнеева.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.