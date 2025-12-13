Победы засчитали, деньги — нет: суд встал на сторону чемпионки мира

Речь идет о наградах, завоеванных спортсменкой на чемпионатах мира среди спортсменов с ограниченными возможностями в 2021–2024 годах. Соревнования проходили в Бухаресте, Анталье, Алматы и Кишиневе. По итогам этих стартов она становилась чемпионкой и призером мировых первенств, что по закону дает право на государственные денежные поощрения.

В январе 2025 года спортсменка обратилась в Министерство туризма и спорта с заявлением о выплате положенных средств. Однако получила отказ — в ведомстве сослались на пропуск установленного срока подачи документов.

Суд, изучив материалы дела, пришел к иному выводу. Было установлено, что десятидневный срок, на который ссылалось министерство, распространяется на спортивные федерации, а не на самих спортсменов. Более того, заявительница обратилась в уполномоченный орган самостоятельно и в установленном порядке, а ее обращение было рассмотрено по существу.

— Государственный орган не вправе отказывать в выплате, предусмотренной законом, ссылаясь на формальные основания, если они не относятся к обязанностям самого спортсмена. В данном случае нарушен принцип защиты доверия, закрепленный в Административном процедурно-процессуальном кодексе, — указано в решении суда.

В результате суд удовлетворил административный иск, признал отказ Министерства туризма и спорта незаконным и обязал произвести выплату денежных поощрений за призовые места на чемпионатах мира 2021, 2022, 2023 и 2024 годов. Основанием стало постановление Правительства РК № 152 от 27 марта 2020 года.

Кроме того, в пользу спортсменки взысканы расходы на юридическую помощь в размере 300 тысяч тенге, а также государственная пошлина в доход бюджета.

Решение суда вступило в законную силу.

