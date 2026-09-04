Победа над долларизацией — Сулейменов о сбережениях казахстанцев

Казахстанцы продолжают хранить в иностранной валюте 5,9 трлн теңге из 30 трлн теңге, которые значатся на депозитных счетах. Такие данные следуют из отчетов Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

4 сентября журналисты спросили главу Национального банка Казахстана Тимура Сулейменова, нужно ли убеждать казахстанцев переводить долларовые вклады в теңге. Вот что он ответил:

— В целом долларизация депозитов находится на исторически самом низком уровне — около 19 процентов. Напомню, что еще три-четыре года назад это было 30–35 процентов, а пять-шесть лет назад — 60 процентов. То есть рост доверия к теңге наблюдается из года в год, — отметил Сулейменов.

К примеру, на депозитах размером до 50 млн теңге казахстанцы хранят 91–92% своих средств в нацвалюте и менее 10% — в иностранной. По словам Сулейменова, тот самый небольшой процент сбережений в долларах, как правило, имеют граждане с высоким доходом.

— У них, безусловно, есть накопления и в тенге, но с точки зрения диверсификации они решили часть средств хранить в долларах, — сказал председатель Нацбанка.

Фото: Национальный банк Республики Казахстан

Переубедить оставшуюся часть вкладчиков, которые предпочитают хранить часть сбережений в долларах, Сулейменов считает сложной задачей.

— Хотя мы видим, что тенге стабилен, инфляция постепенно снижается, с начала года теңге укрепился почти на 10 процентов. При этом ставка по тенговым депозитам в среднем составляла 18–19 процентов. То есть, если вы положили деньги на долларовый депозит, то заработали около одного процента. А в тенге вы могли бы заработать порядка 25–30 процентов с учетом укрепления курса и доходности депозита. Финансовая математика достаточно простая. Если она для кого-то не работает, то, наверное, каждый сам отвечает за свои персональные сбережения, — отметил он.

По словам главы Нацбанка, снижение долларизации проявляется не только в структуре банковских вкладов, но и в том, как казахстанцы оценивают стоимость крупных покупок и свои доходы.

— Сейчас при покупке автомобиля, недвижимости или при обсуждении зарплаты никто не говорит о 300 или 500 долларах. Все говорят в теңге: 200, 300, 500 тысяч и так далее. Это своего рода наша общая победа над долларизацией — и в головах, и в конкретных цифрах. Это нужно продолжать, — заключил он.

Также в рамках брифинга для СМИ Тимур Сулейменов объяснил журналистам, почему кредиты и ипотека не дешевеют следом за снижением базовой ставки.