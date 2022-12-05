По суше и по морю - участие Казахстана повышает привлекательность транспортного коридора «Север - Юг»

5 Декабря 2022, 16:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период значительных геополитических изменений, нарушающих глобальные цепочки поставок и транспортные сети, значение и роль Международного транспортного коридора «Север - Юг» возрастает. На VI Каспийском форуме Глава государства отметил, что развивать этот магистральный путь сейчас особенно актуально. Подробнее о том, какую выгоду Казахстан может получить от более активного участия в нем, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Почему усиливается значение транспортного коридора «Север - Юг»

Проект-соглашение International North-South Transport Corridor (INSTC) Международный транспортный коридор «Север - Юг» был инициирован еще в 2000 году Россией, Индией и Ираном для создания более короткого пути по сравнению с морским транспортным маршрутом через Суэцкий канал. Так сокращается время доставки грузов и транспортные расходы при торговле товарами.

Кроме того, согласно оценкам Евразийского банка развития, перенаправление контейнерных перевозок с морского транспорта на железнодорожный в рамках коридора «Север - Юг» позволит снизить выбросы парниковых газов как минимум на 25%.

Итак, протяженность маршрута составляет 7 200 километров. Ввиду его привлекательности и масштаба, позже к проекту присоединились также Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Оман, Армения, Азербайджан, Украина, Кыргызстан и Турция.

Участие Туркменистана в соглашении было подтверждено в ходе визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Астану 14-15 октября текущего года, когда он заявил, что Туркменистан готов работать с Казахстаном над созданием коридора «Север - Юг» к Индийскому океану и Персидскому заливу, вдоль восточного побережья Каспийского моря.

Согласно оценкам экспертов, пропускная способность коридора «Север - Юг» достигает 30 млн тонн грузов в год. Сегодня, в условиях текущей геополитической турбулентности некоторые страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) переориентируют свою внешнюю торговлю и развивают новую логистику.

Выступая на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде 29 июня текущего года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что разрушение традиционных логистических цепочек транспортной взаимосвязанности становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей между государствами, где роль коридора «Север - Юг» значительно возросла.

«Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора «Север - Юг». Для этого мы можем максимально использовать железную дорогу «Казахстан – Туркменистан - Иран», которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива», - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, Казахстану маршрут позволяет переориентировать экспортные поставки через территорию России и Черное море в страны Персидского залива. По этой причине Казахстан заинтересован в более активном участии в проекте.

В чем преимущества коридора «Север - Юг»?

Маршрут имеет преимущества для всех стран-участниц. По данным последнего отчета ЕАБР за октябрь текущего года, эксперты подтверждают, это направление является кратчайшим маршрутом для товарных перевозок между странами ЕАЭС и Южной Азией, Восточной Африкой и Ближним Востоком.

Кроме того, коридор предоставляет логистический выбор из трех маршрутов для доставки контейнеров, зерна, металлов, изделий из дерева и продуктов питания, а также других товаров. Коридор носит мультимодальный характер, позволяя грузам перемещаться по автомобильным, железнодорожным и морским перевозкам, а также на судах смешанного плавания «река-море».

Основное преимущество коридора по сравнению с другими маршрутами, в том числе и с морским путем через Суэцкий канал, заключается в том, что он вдвое сокращает сроки доставки.

«Например, доставка грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург по традиционному маршруту через Суэцкий канал занимает от 30 до 45 дней, а по наземному маршруту «Север - Юг» сроки доставки могут варьироваться от 15 до 24 дней. При этом использование восточного направления коридора, проходящего через Казахстан и Туркменистан, позволяет сократить сроки доставки до 15–18 дней», - отмечают аналитики ЕАБР.

Очевидные преимущества подвигли страны приходить к соглашению об упрощении таможенных и других процедур. Так таможенные органы Азербайджана, Ирана и России подписали меморандум о взаимопонимании по упрощению транзита грузов. И уже в июле текущего года был запущен новый контейнерный сервис «Россия – Индия» через Казахстан, Туркменистан и Иран по Восточному маршруту коридора.

Российский транзитный поезд с 39 контейнерами выехал со станции Чехов 6 июля, проехав 3800 километров через Казахстан и Туркменистан, въехал в Иран. Груз был доставлен в порт Бендер-Аббас на юге Ирана по железнодорожному маршруту протяженностью 1600 километров, а затем отправлен морем в индийский порт Нхава-Шева.

По данным газеты The Economic Times коридор «Север - Юг» способствовал росту объема торговли между Россией и Индией.

«В период с мая по июль через INSTC было перевезено около 3 тысяч тонн грузов и 114 контейнеров», - сообщается в издании.

При этом, срок доставки сократился с 40 до 25 дней, в том числе, благодаря использованию восточного маршрута коридора, который проходит через Казахстан и Туркменистан. А стоимость перевозки сократилась на 30%.

Выгодность направления подвигает страны увеличивать инвестиции в транспортную инфраструктуру коридора. Например, Индия вложила уже около $2,1 млрд в развитие коридора. При этом, часть этой суммы была направлена на строительство транспортной инфраструктуры в Иране.

Согласно оценкам экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР), к 2030 году планируется реализовать более 100 проектов на сумму более $38 млрд.

Барьеры на пути развития коридора

И хотя коридор уже работает, его трансконтинентальный потенциал еще не полностью реализован. Согласно анализу ЕАБР, существует более 40 нетарифных барьеров, препятствующих эффективному функционированию коридора.

Это недостающие звенья и критические «узкие места» в инфраструктуре, отсутствие согласованных процедур пересечения границ, бумажных транспортных документов и отсутствие эффективного механизма координации для управления коридором, включая тарифы, а также страхование грузов и транспортных средств.

Устранение этих преград обсуждалось в ходе визита заместителя Премьер-министра РК – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина в Тегеран 31 октября этого года. В ходе встречи официальные лица Казахстана, Ирана и Туркменистана договорились принять трехстороннюю дорожную карту об устранении «узких мест» и развитии пропускной способности маршрута «Север - Юг» на 2022-2025 годы.

Дорожная карта будет включать в себя создание специального визового режима для водителей грузовых автомобилей, осуществляющих международные перевозки, оптимизацию процессов таможенного оформления двух стран, в том числе, введение единого тарифа, создание единого перевозочного документа и единой информационной системы, а также запуск пилотного проекта перевозки грузов автомобильным транспортом по маршруту «Казахстан – Туркменистан – Иран» с использованием навигационных пломб по примеру маршрута «Кыргызстан – Казахстан – Россия».

Все же, ключевым инфраструктурным барьером в реализации потенциала коридора является недостроенный участок железной дороги «Рашт – Астара» в Иране на западном маршруте.

«Двойная перевалка с вагонов на автомобили на этом участке повышает стоимость и сроки доставки до такой степени, что доставка грузов становится практически экономически невыгодной», — констатируют эксперты ЕАБР.

Тип местности, где будет проложена новая железная дорога, стал одной из основных трудностей при строительстве иранского железнодорожного участка.

Кроме того, недвижимость вдоль побережья Каспийского моря от Энзели до Астары находится в частной собственности. И поскольку земля имеет рекреационный потенциал, ее приобретение потребует значительных финансовых затрат.

Финансы решают многое

Финансирование, в целом, является также одним из главных препятствий развития маршрута. Эксперты отмечают значительную капиталоемкость, необходимую для развития наземной инфраструктуры коридора, особенно автомобильных и железных дорог, на долю которых приходится более 86% от общего объема инвестиций.

Согласно последним данным, на западный маршрут коридора будет направлено 69% инвестиций для реализации его полного потенциала. Восточный маршрут получит 12%, Транскаспийский - 19%.

Помимо инвестиций, страны также направляют свой государственный бюджет на финансирование коридора. Доля государственных инвестиций в развитие коридора достигает почти 80% в Азербайджане и Казахстане и 76% в России.

Кроме того, согласно правилам, проекты по обновлению парка и подвижного состава или развитию придорожной и логистической инфраструктуры могут быть реализованы с использованием механизма государственно-частного партнерства. Это, в свою очередь, способствует привлечению к их реализации частных инвесторов и многосторонних банков развития.

Рекомендации экспертов на будущее

В своем отчете эксперты ЕАБР дают рекомендации по совершенствованию «мягкой» инфраструктуры маршрута, в том числе, по созданию благоприятной среды для международных грузоперевозок, стандартизации процедур пересечения границ и созданию координационной базы для администрирования коридора.

Они классифицируют меры по устранению барьеров на семь групп.

К ним относятся: правовая гармонизация таможенного оформления, обмен информацией и упрощение процедур по пересечению границ, разработка согласованной тарифной политики, установление механизмов платежей и расчетов между участниками транспорта, страхование грузов и транспортных средств, оцифровка транспортных документов и процедур, а также создание координационного механизма для управления коридором «Север - Юг».

Какую выгоду может извлечь Казахстан из более активного участия в развитии коридора?

По мнению эксперта Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидии Пархомчик, в условиях глобального переформатирования трансконтинентальных грузопотоков Казахстан стремится укрепить свой статус регионального логистического узла. Коридор «Север - Юг», в свою очередь, соответствует стратегии страны по развитию ее транспортно-логистического потенциала.

«В настоящее время через территорию страны проходят 13 международных транспортных коридоров, в том числе, 5 железнодорожных и 8 автомобильных, среди которых важное значение имеет также Международный транспортный коридор «Север - Юг». Присоединение Казахстана к этому маршруту открывает доступ к морским портам Персидского залива, дает возможность строить маршруты транзитных перевозок в направлении Индии, крупнейшего в мире потребительского рынка», - сказала Лидия Пархомчик в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Эксперт привела прогнозы ЕАБР, согласно которым при оптимистичном сценарии объем грузооборота по маршруту, который должен связать страны Балтии с Индией через территорию России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана, может составить до 24,7 млн ​​тонн. (Напомним, согласно оценкам экспертов, пропускная способность маршрута составляет до 30 млн тонн груза в год).

«В этом случае объем контейнерных перевозок может составить до 662 тыс. контейнеров двадцатифутового эквивалента (ДФЭ), из которых 21,2% будут загружены продовольственными товарами и еще 16% - металлами», - отметила спикер.

Кроме того, развитие коридора «Север-Юг» открывает перед Казахстаном дополнительные возможности для расширения региональной торговли, поскольку 75% потенциального объема контейнерных перевозок придется на страны-члены ЕАЭС.

При этом, по ее мнению, зерновые культуры могут стать ключевыми товарами маршрута.

«Зерновые культуры могут стать ключевыми товарами, которые будут перевозиться в рамках маршрута. На данный момент с точки зрения объемов перевозок именно зерно является основным товаром, доставляемым по коридору», - сообщила спикер.

А для Казахстана зерно является одним из целевых грузов. По данным эксперта, по итогам 2021 года Казахстан экспортировал 7 млн ​​тонн зерна по коридору.

Согласно прогнозам, к 2030 году поток зерновых грузов по коридору может составить от 8,7 до 12,8 млн тонн. Кроме того, увеличение экспортного грузопотока в южном направлении позволит казахстанским производителям диверсифицировать поставки за счет снижения транспортных расходов.

По мнению Лидии Пархомчик, железнодорожная линия «Казахстан – Туркменистан – Иран» должна сыграть ключевую роль в выполнении этой задачи. Эксперт также отметила, что важным этапом развития коридора стал запуск в декабре 2014 года 900-километровой железнодорожной линии «Жанаозен-Берекет-Этрек-Горган», соединившей железнодорожные системы трех стран (Казахстан, Туркменистан, Иран).

«Эта железнодорожная артерия стала частью восточного маршрута коридора. Ожидается, что на железнодорожные перевозки вдоль восточного побережья Каспийского моря через территорию Казахстана будет приходиться около 24% всех грузопотоков в рамках коридора. При этом объем контейнерных перевозок может составить до 160 000 двадцатифутовых контейнеров», - сказала спикер.

Кроме того, эксперт также видит важность рассмотрения возможности соединения коридора «Север-Юг» с другими трансконтинентальными маршрутами, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как «Средний коридор».

В период значительных геополитических изменений, нарушающих глобальные цепочки поставок и транспортные сети, роль одних транспортных направлений может снижаться, а других, напротив, возрасти. Согласно оценкам экспертов, коридор «Север - Юг» имеет ряд преимуществ с точки зрения сокращения сроков поставок, а также с точки зрения сокращения затрат. Для многих стран, в том числе, и для Казахстана это открывает ряд возможностей для диверсификации и наращивания торговли.

При этом, для Казахстана коридор является одним из ключевых направлений при развитии транспортно-экономических связей с Ираном и Индией (крупными мировыми рынками сбыта).