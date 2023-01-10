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По принципу «золотого часа» отремонтируют 12 межрайонных больниц

10 Января 2023, 12:17
По принципу «золотого часа» отремонтируют 12 межрайонных больниц

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году специализированной медицинской помощью будут охвачены свыше 2,4 млн сельских жителей. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в рамках национального проекта планируется построить 309 объектов первичной медико-санитарной помощи. Соблюдая принцип «золотого часа», уже начали капитальный ремонт и реконструкцию 12 межрайонных центральных больниц, которые будут оказывать неотложную медицинскую помощь при инфаркте, инсульте, других травмах, а также планируем оказывать другую специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь населению на местах без посещения крупных городов», - сказала на коллегии Минздрава Ажар Гиният.

Предусмотрено также оснащение районных медцентров 575 современным медицинским оборудованием.

«Будут подготовлены 307 медицинских сотрудников, 54 врача общей практики, 253 средних медицинских работника. В результате реализации данных мер, в 2023 году специализированной медицинской помощью дополнительно будут охвачены свыше 2,4 млн сельских жителей», - добавила Ажар Гиният.


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