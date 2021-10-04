По охвату вакцинацией против КВИ Казахстан занимает второе место среди стран СНГ – Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе вакцинации, коллективном иммунитете, о сроке медотвода от вакцинации и не только рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» вице-министр здравоохранения РК, главный санитарный врач страны Ерлан Киясов.

- Ерлан Ансаганович, как вы объективно оцениваете темпы вакцинации в республике, проводя анализ этих же процессов в других странах? Если подводить предварительные итоги, можно ли с ответственностью сказать, что массовый иммунитет от COVID-19 уже сформирован или еще формируется?

- На сегодняшний день по охвату вакцинацией против КВИ Казахстан занимает 2-ое место среди стран СНГ и 42-ое место среди всех стран мира. В РК обеспечен доступ к вакцинации для 9,9 млн. человек. Коллективный иммунитет от COVID-19 в стране на стадии формирования. Для достижения коллективного иммунитета необходимо охватить как минимум 60% от населения РК. По состоянию на 28 сентября текущего года привито по республике первым компонентом – 7 716 723, охват от подлежащего контингента составил 77,4%, вторым компонентом привито 6 671 959 человек, охват – 67%.

- Какие предпосылки должны присутствовать для того, чтобы можно было определить наличие массового иммунитета в регионе и в стране?

- Для достижения коллективного иммунитета против КВИ в мировой практике рекомендуется достичь охвата населения вакцинацией против данной инфекции более 60% населения.

- Насколько сейчас страна обеспечена вакцинами в процентном отношении? Можно ли перечислить регионы, в которых ощущается нехватка вакцин и чем это обусловлено?

- С февраля 2021 года в регионы поставлено более 16,7 млн доз вакцин, в том числе 8,6 млн доз вакцины І компонента и 8,1 млн доз вакцин ІІ компонента. Поставка вакцин осуществляется постоянно, в октябре текущего года планируется поставка 750 тыс. доз вакцины «QazVac» и 877 тыс. доз вакцины «Спутник V». В регионах вакцины имеются в достаточных объемах, в остатке находятся 1,1 млн доз 1-го компонента и 1,6 млн доз 2-го компонента вакцины против КВИ. Проводятся переговоры по поставке вакцины компании «Пфайзер», что позволит нам обеспечить проведение вакцинации подростков 12-17 лет и беременных.

- Если оценивать качество вакцин, то можно отдать особое предпочтение какой-либо из них, которые завезены в страну и производятся в РК, на уровне предварительных исследований? Ведутся ли эти исследования и кем?

- Гражданам республики обеспечен доступ пяти видов вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «QazVac», «Hayat-Vax», а также вакцин «КоронаВак» и «Синофарм». На сегодня все вакцины против КВИ, применяемые в Казахстане, одинаково безопасны и эффективны.

- Казахстан предлагает рассмотреть возможность поставки вакцины QazVac в Саудовскую Аравию. Есть ли у вас информация, какие страны заинтересованы в поставке казахстанской вакцины? Какие качества отличают казахстанскую вакцину от зарубежных аналогов? В чем ее плюсы перечислите, пожалуйста.

- На сегодняшний день отечественная вакцина QazVac применяется на территории Казахстана. В качестве гуманитарной помощи Институтом в Кыргызскую Республику отправлено 25 тыс. доз вакцины. По линии МИД поступают запросы с Индонезии, Иордании, Ирана, и др. стран. Технология изготовления казахстанской вакцины предусматривает использование убитого вируса, тогда как в российской и американских и европейских вакцинах используются векторы или отдельные белки. Использование убитого (инактивированного) вируса позволяет в вакцине обеспечить полный набор антигенов (белков) на которые организм реагирует более выраженно с высоким титром антител и соответственно защиты. Во – первых, это отечественный препарат. Не все ведущие мировые державы имеют свою вакцину, кроме того вакцина показывает свою эффективность. Во-вторых, это безопасность, в связи с использованием убитого вируса. В третьих использование полного набора антигенов (белков) позволяет выработать стойкий иммунитет. В четвертых, простые условия транспортировки и хранения.

- Назовите перечень основных заболеваний и состояний пациентов, при которых вакцинация может быть исключена? Будет ли медицинский отвод от вакцинации длиться определенное время или же эти рекомендации будут действительны до конца периода пандемии?

- Медицинские противопоказания делятся на постоянные и временные. В соответствии с утвержденной инструкцией к вакцинам, постоянными противопоказаниями к введению вакцины против КВИ являются:

I: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе (отек Квинке или анафилактический шок), беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности), противопоказания для введения компонента

II: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

Перед прививкой прививаемый осматривается медицинским работником и решении о вакцинации принимается врачом с учетом текущего состояния перед вакцинацией.

- В какие сроки планируется вакцинация детей в возрасте до 16 лет? Что сдерживает этот процесс? И какие вакцины вы рекомендуете для детей?

- В настоящее время вопрос вакцинации подростков 12-17 лет включительно находится на стадии обсуждения консультативного органа Министерства – Консультативной комиссии по иммунизации населения РК (далее - ККИ). После получения рекомендации ККИ будет принято окончательное решение. Необходимо отметить, что в настоящее время вакцина Pfizer-BioNTech от COVID-19 является единственной, доступной для детей с 12 лет и старше и беременным.

В этой связи, Министерством принимаются меры по обеспечению доступа к данной вакцине детей старше 12 лет и беременных. В настоящее время принимаются меры по расчету необходимого объема вакцины, обеспечению условий холодовой цепи (для вакцины Пфайзер необходимо соблюдение ультранизкого температурного режима – минус 60 -90 градусов Цельсия). Ориентировочное время поступления вакцины для вакцинации подростков – 4-квартал 2021 года. Стоит отметить, что в случае принятия решения о вакцинации лиц указанных групп, вакцинация будет осуществляться только после информированного добровольного согласия прививаемых, детей - по разрешению родителей или официальных представителей.

- Если говорить о карантинных мерах, то можно ли сказать, что принятые сейчас правила действительно эффективны, чтобы сдержать уровень заболевания в стране или же не исключен переход к локдауну в случае необходимости?

- Несомненно, в снижении заболеваемости огромную роль играет соблюдение карантинных мер, вакцинация населения против коронавирусной инфекции, внедрение в объектах социальной сферы приложения «Ashyq».

- Система «Ashyq» была запущена одной из первых в Казахстане. Позже в других государствах появился аналог подобной системы. Как вы оцениваете эффективность системы «Ashyq» на сегодня?

- Эффективность проекта «Ashyq» заключается в принятии сбалансированных противоэпидемических мер на основе использования цифровых решений, позволяющих минимизировать перемещение лиц, инфицированных (определен как «красный» статус) КВИ и лиц, имевших близкий контакт с инфицированными (определен как «желтый» статус), которые подлежат домашнему карантину на 14 дней, то есть на выявление нарушителей домашнего карантина.

«Ashyq» позволил возобновить работу бизнеса и обеспечить безопасность как персонала так и посетителей.

Приложение «Ashyq» в первую очередь направлены на ограничение передвижения граждан, инфицированных короновирусной инфекцией COVID-19 (далее - КВИ) или являющихся близким контактным с инфицированными лицами, подлежащих обязательной 14-дневной изоляции.

Несоблюдение обязательной 14-дневной изоляции инфицированными КВИ гражданами и гражданами, являющимися близким контактным с инфицированным лицом, посещение ими общественных мест влечет за собой угрозу распространения опасного инфекционного заболевания среди населения.

С 27 апреля 2021 года мониторинговыми группами охвачено 90 460 объектов - участников проекта «Ashyq». Нарушения выявлены на 2326-ти объектах. По данным выгрузки (сведений), полученных от МЦРИАП за период с 10 по 27 сентября этого года выявлено 75 854 нарушителей, их них 54280 посетителей с «красным» и 21 574 с «желтым» статусом. Наложено 4574 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму более 211,2 млн. тенге.

Кроме того, выдано 3702 постановлений Главных государственных санитарных врачей регионов с требованиями о необходимости соблюдения условий изоляции (домашнего карантина) в отношении физических лиц с «желтым» статусом. В СМИ опубликованы 3702 лиц, нарушивших режим изоляции. В целом, проект позволил снизить риски распространения КВИ среди населения.

К примеру, только с 10 июня в целом по республике, на объектах предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq». Среди посетителей выявлено 75 854 нарушителей домашнего карантина, из них 54 280 инфицированных и 21 574 контактных лиц, которые в свою очередь являются потенциальными источниками КВИ и несут угрозу ее распространения среди здорового населения.

- Благодарю за беседу!