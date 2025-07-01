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    12:17, 01 Июль 2025 | GMT +5

    По факту выкачки воды из Малого Талдыколя проводится проверка — Минводы

    Министерством водных ресурсов и ирригации проводится полная проверка по факту откачки воды из озера Малый Талдыколь в Астане. Об этом сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов в ходе брифинга в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Озеро Малый Талдыколь в Астане приведут в порядок
    Фото: Kazinform

    По его словам, в адрес бассейновой инспекции поступило соответствующее обращение, и сейчас проводятся проверочные мероприятия.

    — Бассейновая инспекция приступила к проверке. Как только она завершится, мы представим официальную информацию. Завершить такую проверку за один-два дня невозможно, поскольку предстоит провести значительный объём работы. В рамках нового Водного кодекса инспекция наделена функциями надзора и оперативного реагирования. Мы обеспечим полноту проверки и предоставим исчерпывающий ответ», — отметил министр.

    Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что в случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть до уголовной ответственности.

    Ранее стало известно, что дифференцированные тарифы снизили водопотребление на 8%.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Вода Талдыколь
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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