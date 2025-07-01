По факту выкачки воды из Малого Талдыколя проводится проверка — Минводы

По его словам, в адрес бассейновой инспекции поступило соответствующее обращение, и сейчас проводятся проверочные мероприятия.

— Бассейновая инспекция приступила к проверке. Как только она завершится, мы представим официальную информацию. Завершить такую проверку за один-два дня невозможно, поскольку предстоит провести значительный объём работы. В рамках нового Водного кодекса инспекция наделена функциями надзора и оперативного реагирования. Мы обеспечим полноту проверки и предоставим исчерпывающий ответ», — отметил министр.

Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что в случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть до уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что дифференцированные тарифы снизили водопотребление на 8%.