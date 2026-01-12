РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 11 Январь 2026 | GMT +5

    По факту смерти беременной женщины в Жетысу создана комиссия

    В области Жетысу по факту смерти беременной пациентки создана специальная комиссия и начата проверка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    беременные
    Фото: Freepik

    По словам директора областного перинатального центра Назгуль Имангалиевой, проверка проводится Комитетом контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности области Жетысу с привлечением независимых экспертов.

    — По факту гибели пациентки создана комиссия и открыта проверка Комитетом контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности области Жетысу с привлечением независимых экспертов. В настоящее время все материалы находятся в правоохранительных органах, проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплексной проверки и судебно-медицинской экспертизы будут даны заключения по качеству и своевременности оказанной медицинской помощи и приняты соответствующие меры. Все результаты экспертизы и проверки будут предоставлены родственникам, — сообщила директор областного перинатального центра Назгуль Имангалиева.

    Ранее к нам в редакцию обратилась родная сестра погибшей женщины. По словам родственников, пациентка была госпитализирована в декабре 2025 года, после чего ее состояние резко ухудшилось. Семья заявила о противоречиях в медицинских документах и выразила сомнения в правильности выбранной тактики лечения.

    По факту смерти женщины также возбуждено уголовное дело. В полиции сообщали, что проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Теги:
    Здравоохранение Роды Беременность Область Жетысу Больницы
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
