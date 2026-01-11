РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:27, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Обстоятельства смерти беременной женщины расследуют в Жетысу

    В области Жетысу расследуется смерть беременной женщины. Родственники заявляют о противоречиях в медицинских документах и сомневаются в правильности оказанной медицинской помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    реанимация
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По словам Анастасии Жук, 15 декабря 2025 года ее родная сестра Виктория Наумова находилась на плановом приеме у врача. УЗИ серьезных патологий не выявило, за исключением маловодия.

    На следующий день беременной женщине стало плохо. Вечером ее доставили в Карабулакскую районную больницу, а 17 декабря перевели в областной перинатальный центр.

    Родственники подчеркивают, что на момент госпитализации женщина находилась в сознании, разговаривала и самостоятельно передвигалась. Уже после перевода в ОПЦ она созвонилась с супругом.

    — Она была в полном сознании, сама ходила и разговаривала. Уже после перевода в областной перинатальный центр она общалась по телефону с мужем, — рассказала сестра погибшей Анастасия Жук.

    По словам семьи, супруг пациентки приехал в перинатальный центр, чтобы узнать о ее состоянии и привезти необходимые вещи. Однако ему сообщили, что состояние женщины крайне тяжелое — произошел отказ органов.

    — Согласно посмертному эпикризу, полученному родственниками 23 декабря, в 8:40 17 декабря после введения второй дозы медицинского препарата состояние пациентки резко ухудшилось. У нее развились сепсис и септический шок, после чего плод был извлечен оперативным путем, — отметила Анастасия Жук.

    При этом в другом экземпляре посмертного эпикриза, полученном 9 января 2026 года, сведения о введении данного препарата вовсе отсутствуют.

    Также остаются вопросы о судьбе плода. По словам родственников, в моргах Талдыкоргана не зафиксировано поступление биоматериала, а со слов медицинских сотрудников его утилизировали. Однако никаких документов и подтверждений об этом нет.

    Виктория Наумова скончалась 20 декабря 2025 года. Ее тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

    В полиции же сообщили, что по факту смерти возбуждено уголовное дело.

    — Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции, — сообщили в правоохранительных органах.

    Родственники погибшей намерены добиваться объективного расследования. Ведь по их мнению здесь имеет место халатность врачей и фальсификация документов.

    Ранее в Астане суд вынес приговор по делу о смерти девочки в стоматологии.

    Теги:
    Здравоохранение Беременность Полиция Область Жетысу
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают