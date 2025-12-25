РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:41, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    По делу замакима одного из районов Костанайской области ведется следствие

    Суд санкционировал материалы следствия по делу одного из должностных лиц в Костанайской области. Речь идет о заместителе акима Карасуского района Костанайской области. Информацию подтвердили в прокуратуре региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По делу замакима одного из районов Костанайской области ведется следствие
    Фото: Наша газета/ng.kz

    Накануне информация об этом появилась в социальных сетях. По имеющимся данным, речь идет о заместителе акима Карасуского района Багдате Муханове. На эту должность он был назначен в марте 2025 года. Но на данный момент его данные отсутствуют в списке действующих руководящих лиц района.

    — В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. По делу проводятся необходимые следственные действия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, — говорится в комментарии.

    Ранее в области задержали бывшего руководителя и действующего заместителя руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области. Они проходят по уголовному делу по хищению средств в системе медзакупок в регионе.

    Теги:
    Судебный процесс Регионы Казахстана Костанайская область Уголовное дело
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают