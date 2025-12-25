По делу замакима одного из районов Костанайской области ведется следствие

Накануне информация об этом появилась в социальных сетях. По имеющимся данным, речь идет о заместителе акима Карасуского района Багдате Муханове. На эту должность он был назначен в марте 2025 года. Но на данный момент его данные отсутствуют в списке действующих руководящих лиц района.

— В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. По делу проводятся необходимые следственные действия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, — говорится в комментарии.

Ранее в области задержали бывшего руководителя и действующего заместителя руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области. Они проходят по уголовному делу по хищению средств в системе медзакупок в регионе.