По делу Стати во всех юрисдикциях проводятся нужные мероприятия - Минюст РК

Сколько денег Казахстан на сегодня тратит на защиту интересов государства по делу Стати - этот вопрос прокомментировал официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге журналисты задали ему вопрос: «Проводились ли в министерстве дополнительные проверки по делу Стати после ареста Марата Бекетаева (экс-министра юстиции) и во сколько они нам обходятся? Ранее депутат Азат Перуашев говорил, что «Казахстан платил за услуги «Болашак Консалтинг» около 60 млн долларов в год».

- Министерство юстиции уже больше года не работает с компанией «Болашак Консалтинг». Касательно дела Стати во всех юрисдикциях, международных арбитражах нужные мероприятия министерством проводятся по защите интересов государства. Иная информация в интересах суда разглашению не подлежит, - заявил Талгат Уали.

Официальный представитель ведомства пояснил, что отдельно для этого дела предусмотренных бюджетных средств нет. Есть средства, выделенные на все виды международных арбитражей.



Ранее сообщалось, что Казахстан сокращает расходы на международные споры.

Так, к примеру, если выделяемый бюджет на 2021 год составлял 25,6 млрд тенге, то бюджет на 2024 год составил 8 млрд тенге. При этом в течение года данная сумма будет корректироваться в сторону снижения.

Напомним, Казахстан с 2010 года ведет многолетнюю судебную тяжбу с молдавскими олигархами Анатолем и Габриэлем Стати. Поводом послужило решение казахстанской стороны о досрочном прекращении контрактов на недропользование принадлежавших им компаний ТОО «Толкыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай», в связи с нарушением условий контрактов и налогового законодательства.

Считается, что деятельность компаний Стати нанесла ущерб нашему государству на сумму более 140 миллиардов тенге.

По словам депутата Азата Перуашева, ссылающегося на открытые источники, рыночная стоимость этих компаний составляла около 500 млн долларов. Однако Стати, оценив свой ущерб в 4 млрд долларов, подали иск в Стокгольмский арбитражный суд, где смогли добиться присуждения им 544 миллионов долларов.

С тех пор дело рассматривается в нескольких странах, вынесен ряд решений в пользу казахстанской стороны.