Казахстан сокращает расходы на международные споры

Во исполнение поручения Главы государства Министерство юстиции предпринимает все возможные меры к сокращению бюджетных расходов, предназначенных на представление и защиту интересов государства в иностранных юрисдикциях. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ведомства Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Так, к примеру, если выделяемый бюджет на 2021 год составлял 25,6 млрд тенге, то бюджет на 2024 год составил 8 млрд тенге. При этом, отмечаем, что в течение года данная сумма будет корректироваться в сторону снижения, - сказал Талгат Уали.

Оптимизация бюджета, по его словам, стала возможной благодаря пересмотру приоритетности дел, отказу от направлений работ, не имеющих процессуальных перспектив, а также пересмотру объема возмещаемых затрат.

- В целях поддержки комплекса мер, предпринимаемых для улучшения инвестиционной привлекательности страны, Министерство юстиции осуществляет соответствующую работу по сокращению количества споров путем применения различных механизмов альтернативного разрешения споров, - добавил Талгат Уали.

Официальный представитель Минюста также пояснил, что судебные и арбитражные разбирательства являются крайними мерами исключительно в случаях невозможности достижения взаимоприемлемых условий для досудебного урегулирования.