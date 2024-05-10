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    12:00, 10 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан сокращает расходы на международные споры

    судебные споры
    Фото: freepik

    Во исполнение поручения Главы государства Министерство юстиции предпринимает все возможные меры к сокращению бюджетных расходов, предназначенных на представление и защиту интересов государства в иностранных юрисдикциях. Об этом на брифинге заявил официальный представитель  ведомства Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Так, к примеру, если выделяемый бюджет на 2021 год составлял 25,6 млрд тенге, то бюджет на 2024 год составил 8 млрд тенге. При этом, отмечаем, что в течение года данная сумма будет корректироваться в сторону снижения, - сказал Талгат Уали. 

    Оптимизация бюджета, по его словам, стала возможной благодаря пересмотру приоритетности дел, отказу от направлений работ, не имеющих процессуальных перспектив, а также пересмотру объема возмещаемых затрат. 

    - В целях поддержки комплекса мер, предпринимаемых для улучшения инвестиционной привлекательности страны, Министерство юстиции осуществляет соответствующую работу по сокращению количества споров путем применения различных механизмов альтернативного разрешения споров, - добавил Талгат Уали. 

    Официальный представитель Минюста также пояснил, что судебные и арбитражные разбирательства являются крайними мерами исключительно в случаях невозможности достижения взаимоприемлемых условий для досудебного урегулирования. 

    - Таким образом, в результате применяемых мер по сокращению количества споров удалось снизить данный показатель на 6 споров (с учетом трех новых споров). Так, по итогам 2023 года в производстве министерства находилось 26 споров. Согласно статистике на 2024 год, в производстве Министерства юстиции находится 20 дел, - резюмировал Талгат Уали. 

    Теги:
    Бюджет Минюст Судебный процесс Суды Финансы и бюджет
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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