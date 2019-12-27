По 4 млн тенге поручил выделить семьям погибших Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции «Акорда» состоялось экстренное совещание с участием Премьер-Министра, руководства Администрации Президента, секретаря Совета безопасности, Генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров внутренних дел, информации и общественного развития, здравоохранения в связи с крушением пассажирского самолета близ аэропорта города Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование семьям и родным погибших. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
Президент заслушал отчеты Премьер-Министра Аскара Мамина, генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, министра здравоохранения Елжана Биртанова.
Глава государства поручил Правительству совместно с акиматами города Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших семьям в размере 4 млн тенге. Кроме того, родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.В связи с объявлением 28 декабря общенационального траура Касым-Жомарт Токаев поручил приспустить государственные флаги и отменить все увеселительные мероприятия в стране.
В ходе совещания Президент дал следующие поручения:
– обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета;
– принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами;
– провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности.
Генеральной прокуратуре и МВД поручено в рамках возбужденного уголовного дела принять меры по выявлению причин и условий, способствовавших авиакатастрофе, и привлечению виновных к установленной законом ответственности, а также изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости к границе аэропорта г. Алматы.
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