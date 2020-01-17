По 29 маршрутам могут совершить экскурсии туристы в Щучинско-Боровской курортной зоне

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Модульный автовокзал, где будут останавливаться автобусы междугородних и международных рейсов, а также расположится стоянка для частных такси, появится в курортном поселке Бурабай. В перспективе там также предусмотрен центр обслуживания туристов, предоставляющий весь спектр необходимых для них услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций управления внутренней политики области.

Об этом сообщил представителям СМИ в ходе брифинга, посвященного социально-экономическому развитию Бурабайского района по итогам 2019 года, и планам на 2020 год аким региона Асет Муздыбаев.

«Одним из приоритетных направлений экономики района является развитие туризма. Сегодня в инфраструктуру туристского обслуживания Щучинско-Боровской курортной зоны входит 178 объектов размещения с фондом 6 403 номера и общей вместимостью порядка 13 310 мест. На конец 2019 года присвоены «звезды» с выдачей сертификата категорийности 22 объектам. В 2020 году эта работа будет продолжена.

В 2019 году было продолжено строительство 16 объектов туризма, сумма инвестиций составляет свыше 19 млрд тенге. Большой импульс развитию ЩБКЗ придаст реализация крупных проектов, в том числе строительство новой курортной зоны «Ак Бура», многофункционального комплекса в поселке Бурабай. Для привлечения туристов разработаны и утверждены 29 экскурсионных маршрутов. Открыт пилотный маршрут «Shale Bus» по имиджевым туристическим местам (Лапландия – поляна имени Абылай хана - Этноаул)», - проинформировал Асет Муздыбаев.





Аким Бурабайского района остановился на развитии таких сфер экономики региона, как сельское хозяйство и животноводство, а также развитии малого и среднего предпринимательства.

«Объем валовой продукции в сельском хозяйстве составил 33,4 млрд тенге. В том числе продукция растениеводства - 21,8 млрд тенге и животноводства - 11,4 млрд тенге. За счет реализации программ развития животноводства «Агробизнес-2020» и «Сыбаға» приобретено 335 голов КРС племенного скота зарубежной селекции. В районе планируется создать откормочную площадку на одну тыс. голов КРС (ТОО «Достык Кай»). Также в планах у ТОО «Достык Кай» - закуп 200 голов племенных коз для производства козьего молока, брынзы, кисломолочных и мясных продуктов. Зверофермой ТОО «Азия–Бурабай» намечен проект по разведению норки. По программе «Экономика простых вещей» КХ «Айдын» реализован проект по созданию конефермы на 68 голов. На сегодня в Бурабайском районе действует 5 081 субъект малого предпринимательства. Ими создано 1 451 новое рабочее место», - отметил спикер.

Также Асет Муздыбаев проинформировал об итогах развития сферы строительства и образования района.

«В 2019 году введено в эксплуатацию свыше 27,3 тыс. кв. м жилья. В минувшем году в городе Щучинске введен в эксплуатацию новый IT-лицей на 800 мест, с интернатом на 135 мест. Все школы района перешли на обновленное содержание образования по опыту Назарбаев интеллектуальных школ. За счет районного бюджета школьники полностью обеспечены бесплатными учебниками. Укреплена материально-техническая база школ», - сообщил аким региона.

В завершении брифинга аким Бурабайского района сообщил о планах на 2020 год, которые планируется осуществить

«В наступившем году будут продолжены работы по благоустройству поселка Бурабай. Планируется обустройство аллеи вдоль улицы Кенесары, протяженностью 300 метров, с выделением зон: ресорт, арт, маркет и этно в едином стиле с установкой павильонов для торговли, услуг туроператоров. Для привлечения туристов планируется поиск инвесторов для реализации ряда проектов, в том числе строительства спортивного комплекса, гоночной площадки, парка развлечений. Для этих целей определены земельные участки. Для стимулирования индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется строительство, инженерно-коммуникационных сетей микрорайона «Заречный» города Щучинск и села Зеленый бор, на что выделены средства из республиканского бюджета. Необходимой инфраструктурой будут обеспечены около одной тыс. земельных участков, выделенных под ИЖС. В наступившем году планируется реализовать два инвестиционных проекта по открытию теплиц для круглогодичного выращивания овощей и салатов», - резюмировал Асет Муздыбаев.