Пляж, променад и скейтпарк: что появится на Сайране в Алматы

Как сообщили в акимате города, проектом предусмотрено создание 2,5 км променада, пляжной зоны, детских и спортивных площадок, вело- и скейтпарков. Также появятся санитарные зоны, пункты полиции и спасателей.

Фото: акимат Алматы

Главе города доложили, что по его поручению была проведена работа по обеспечению доступности городской среды. На участке улицы Толе би выполнены работы по организации выхода с набережной на тротуар, а со стороны улицы Абая также предусмотрен пандус. На наиболее крутом участке лестницы со стороны улицы Жубанова планируется установка лифта для маломобильных групп населения. Кроме того, со стороны улицы Варламова по свободной территории, не затрагивая зеленые насаждения, обустраивается асфальтированный спуск для детских колясок.

Фото: акимат Алматы

— Если мы реализуем что-то новое, нужно сразу продумывать это на 10-20 лет вперед, чтобы проект не терял привлекательности долгие годы. Если оставить все как есть, через какое-то время придется все переделывать. Здесь должна быть своя уникальная атмосфера для жителей и гостей города. Поэтому вся работа по реконструкции и благоустройству Сайрана должна соответствовать самым высоким требованиям, — отметил глава города.

Фото: акимат Алматы

В процессе работ выявилась необходимость в дополнительных инженерных и ландшафтных решениях. Это повысит качество проекта, но потребует больше времени на завершение реконструкции.

Фото: акимат Алматы

Ранее глава города высказал ряд замечаний по данному проекту. В частности, подрядчику — АО «Павлодарский речной порт» — было поручено усилить контроль за качеством работ. Особое внимание аким акцентировал на обеспечении инклюзивной среды.

Фото: акимат Алматы

О том, какие работы были выполнены в ходе реконструкции набережной озера Сайран, можно почитать здесь.

Ранее экс-аким Алматы Ерболат Досаев заявлял, что завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию набережной планируется в мае этого года. Однако работы по благоустройству все еще затягиваются.