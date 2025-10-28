21:45, 27 Октябрь 2025 | GMT +5
Пловец Александр Румынский завоевал «бронзу» юношеских Азиатских игр
Казахстанский пловец Александр Румынский завоевал бронзовую медаль на юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсмен добрался до финала на дистанции 200 метров на спине.
В решающем заплыве Румынский показал третий результат. Он финишировал со временем 02:03.97.
Первым стал Ю-тен Хуан (Тайбэй) — 02:01.96. Серебряную медаль завоевал Шици Цзи (Китай) — 02: 02.57.
Ранее сообщалось, что казахстанский штангист Бейбарыс Ерсеит стал обладателем серебряной и бронзовой медалей юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн).