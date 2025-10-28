Пловец Александр Румынский завоевал «бронзу» юношеских Азиатских игр

Спортсмен добрался до финала на дистанции 200 метров на спине.

В решающем заплыве Румынский показал третий результат. Он финишировал со временем 02:03.97.

Фото: Арлан Олжабай, пресс-служба НОК Казахстана

Первым стал Ю-тен Хуан (Тайбэй) — 02:01.96. Серебряную медаль завоевал Шици Цзи (Китай) — 02: 02.57.

