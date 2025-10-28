РУ
    21:15, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Бейбарыс Ерсеит стал двукратным призером юношеских Азиатских игр

    Казахстанский штангист Бейбарыс Ерсеит стал обладателем серебряной и бронзовой медалей юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Бейбарыс Ерсеит завоевал «серебро» юношеских Азиатских игр
    Фото: Сали Сабиров

    Спортсмен финишировал вторым в «рывке» в категории до 65 килограммов.

    Ерсеит реализовал две попытки из трех. В лучшей он поднял 123 килограмма. Этот результат принес ему второе место.

    Первое занял Джин Мен Во (Северная Корея) — 124 килограмма. «Бронзой» отметился Абдулла Алмохаймед (Саудовская Аравия) — 122 килограмма.

    Затем штангист показал третий результат в «толчке». Он поднял 152 килограмма.

    Победу с юношеским рекордом Азии, а также с высшим достижением ЮАИ, одержал Дуи Нгуен (Вьетнам) — 156 килограммов.

    Вторым стал атлет из Китая Бохан Ван — 155 килограммов.

     

    Теги:
    Спорт Тяжелая атлетика Азиада Азиатские игры
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
