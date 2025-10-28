21:15, 27 Октябрь 2025 | GMT +5
Бейбарыс Ерсеит стал двукратным призером юношеских Азиатских игр
Казахстанский штангист Бейбарыс Ерсеит стал обладателем серебряной и бронзовой медалей юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсмен финишировал вторым в «рывке» в категории до 65 килограммов.
Ерсеит реализовал две попытки из трех. В лучшей он поднял 123 килограмма. Этот результат принес ему второе место.
Первое занял Джин Мен Во (Северная Корея) — 124 килограмма. «Бронзой» отметился Абдулла Алмохаймед (Саудовская Аравия) — 122 килограмма.
Затем штангист показал третий результат в «толчке». Он поднял 152 килограмма.
Победу с юношеским рекордом Азии, а также с высшим достижением ЮАИ, одержал Дуи Нгуен (Вьетнам) — 156 килограммов.
Вторым стал атлет из Китая Бохан Ван — 155 килограммов.