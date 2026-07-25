Площадь вокзала Усть-Каменогорска увеличат более чем в два раза

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев по поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова в рамках рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с реализацией инфраструктурных и инвестиционных проектов, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В центре внимания — выполнение поручений Президента по повышению качества жизни населения и подготовке региона к предстоящему отопительному сезону.

Первым пунктом маршрута стала Риддерская ТЭЦ. На объекте ведется капитальный ремонт котлоагрегатов № 5 и № 6, а также реконструкция 3,3 км тепловых сетей.

— На востоке зима наступает рано, поэтому подготовка к отопительному сезону должна соответствовать всем установленным требованиям. Наша главная задача — провести отопительный сезон без сбоев и аварий. Этот вопрос находится на особом контроле Главы государства и на строгом контроле Премьер-министра, — подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Фото: пресс-служба Правительства РК

На руднике «Долинный» компании «Казцинк» и в зоне отдыха BearLog первому заместителю Премьер-министра презентовали механизмы обеспечения безопасности и современное оборудование, используемое для снижения производственных рисков. На предприятии особый приоритет уделяется автоматизации производства.

База отдыха BearLog открылась в январе текущего года. Сюда приезжают любители фрирайда — катания на лыжах и сноубордах по неподготовленным склонам, в том числе туристы из европейских стран. Развитие подобных объектов способствует укреплению туристического потенциала Восточно-Казахстанской области и превращению Риддера в один из ключевых центров активного круглогодичного отдыха в стране.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Далее рабочая поездка продолжилась в Усть-Каменогорске, где Нурлыбек Налибаев посетил железнодорожный вокзал, строительную площадку транспортной развязки, котельную и объекты жилищного строительства.

После завершения реконструкции железнодорожного вокзала «Усть-Каменогорск-1» его площадь увеличится более чем в два раза. Здесь появятся современные залы ожидания и комфортные зоны для пассажиров, будут полностью обновлены инженерные сети и благоустроена привокзальная территория. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец следующего месяца.

Двухуровневая транспортная развязка, возводимая на пересечении проспекта Сатпаева и улицы Жибек Жолы в Усть-Каменогорске, расположена на одном из участков с самым интенсивным движением в областном центре. Объект позволит повысить безопасность дорожного движения и сократить время водителей в пути. Строительство завершится до конца текущего года.

В ходе визита на котельную № 2 АО «Шыгыс Жылу» первому заместителю Премьер-министра доложили о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону, техническом состоянии оборудования и мерах, принимаемых для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В микрорайоне «Нурлы жол», расположенном на левобережной части Усть-Каменогорска, на сегодняшний день введены в эксплуатацию десятки многоэтажных жилых домов. Кроме того, построены областной драматический театр, реабилитационный центр, Назарбаев Интеллектуальная школа и общеобразовательная школа. В настоящее время завершается строительство хоккейного модуля. В перспективе предусмотрено возведение новых детских садов, школ, поликлиники и пожарного депо. Главная задача — обеспечить строгий контроль за качеством и сроками строительства нового жилья.

В Катон-Карагайском районе продолжается строительство аэропорта, возводимого по поручению Президента. На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 64%. Завершены основные работы по устройству взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. Ведется строительство терминала и вспомогательных зданий.

На площадке объекта вице-премьер поручил уделить особое внимание качеству работ по проекту. Аэропорт должен стать важным объектом транспортной инфраструктуры не только Катон-Карагайского района, но и всей страны. В этой связи Нурлыбек налибаев поручил нарастить темпы строительства и увеличить количество рабочих. До первого декабря все работы должны быть завершены, при этом асфальтирование, бетонирование и прокладку инженерных коммуникаций необходимо полностью окончить до сентября.

Фото: пресс-служба Правительства РК

На выездном совещании в Государственном национальном природном парке «Катон-Карагай» первому заместителю Премьер-министра презентован проект «Pana Katon Karagay». В его рамках начнется строительство нового туристического поселка площадью 70 км², где будет создано более 500 новых рабочих мест.

В рамках проекта туристического комплекса «ULAR PARK» в текущем году завершится строительство летнего отеля из 13 капсул, а в 2028 году будет введен в эксплуатацию зимний отель на 150 мест стоимостью 3 млрд теңге. Инвестор проекта — ТОО «ULAR PARK HOTEL» — за счет собственных средств в размере 1,5 млрд теңге уже провел строительные работы по подведению линий электропередачи, прокладке дорог и возведению моста между селами Берель и Аршаты. Подчеркнуто, что все заявленные проекты должны быть реализованы в полном объеме. Цель выездного совещания — отбор и поддержка инициатив, способных дать ощутимый импульс развитию туризма.

Ранее первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев по поручению Премьер-министра совершил рабочую поездку в область Абай.