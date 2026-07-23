Один из крупнейших ГОКов Казахстана построят в области Абай

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев по поручению Премьер-министра совершил рабочую поездку в область Абай, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Благодаря поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах реализуются крупные инвестиционные проекты в промышленности, модернизируется социальная, инженерная и коммунальная инфраструктура. Ход реализации этих проектов и выполнение работ на каждом этапе находятся на особом контроле Премьер-министра.

В ходе поездки Нурлыбек Налибаев принял участие в церемонии закладки фундамента горно-обогатительного комбината «Айдарлы» в Аягозском районе — одного из крупнейших инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли страны.

Строительство комплекса осуществляет ТОО «Aidarly Mining». На производственной площадке будут созданы открытый рудник, дробильный комплекс, обогатительная фабрика, а также построены объекты энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры. Проект имеет стратегическое значение для развития отечественной горно-металлургической отрасли и диверсификации экономики региона. Ответственным лицам поручено вести строительство в соответствии с утвержденным графиком, своевременно выполнять инвестиционные обязательства и обеспечить ввод предприятия в эксплуатацию в установленные сроки.

Фото: Правительство РК

Затем первый заместитель Премьер-министра посетил лесной питомник и комплекс лесосеменной станции Канонерского филиала государственного лесного природного резервата «Семей орманы» в Бескарагайском районе.

Комплекс был введен в эксплуатацию в 2016 году для ускоренного восстановления лесных массивов, пострадавших от пожаров в Прииртышье. Это первое и уникальное в Казахстане и Центральной Азии производство по выращиванию лесных саженцев с закрытой корневой системой.

Фото: Правительство РК

Благодаря внедрению инновационных технологий срок выращивания саженцев сосны сокращен с двух лет до одного года, а всхожесть семян достигла 95%. На объекте даны поручения по дальнейшему системному наращиванию лесного фонда, обеспечению пожарной безопасности и восстановлению лесов.

В ходе рабочей поездки также была рассмотрена работа объектов теплоснабжения Семея. Вице-премьеру доложили о производственной деятельности предприятия ТЭЦ-1 и подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Фото: Правительство РК

В рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов предприятие планирует реализовать 26 проектов. После их завершения ожидается снижение уровня износа тепловых сетей в области с 55,6% до 52,3%, в том числе в Семее с 58,2% до 54,1%.

Нурлыбек Налибаев также ознакомился с ходом строительства автомобильного моста в Семее, возводимого по поручению Главы государства. Строительно-монтажные работы выполнены на 70%. Мост рассчитан на четырехполосное движение. Для завершения строительства выделены средства из Специального государственного фонда. Отмечена стратегическая важность объекта. Даны поручения по обеспечению эффективного освоения выделенных средств и открытию движения по мосту в соответствии с утвержденным графиком.

Фото: Правительство РК

Особое внимание также было уделено строительству 13 многоквартирных жилых домов в микрорайоне Карагайлы города Семей и реконструкции железнодорожного вокзала.

Фото: Правительство РК

После завершения модернизации площадь вокзала увеличится с 3 тыс. до 4,7 тыс. м2, а также будет введен в эксплуатацию пешеходный переход длиной 143 м. Работы ведутся в две смены, на период реконструкции для пассажиров организован временный зал ожидания.

По поручению Главы государства в рамках программы модернизации вокзальной инфраструктуры в области Абай планируется реконструировать 10 железнодорожных вокзалов. Недавно введены в эксплуатацию вокзалы Ауыл и Белагаш в Бородулихинском районе. Работы продолжаются еще на восьми вокзалах — на станциях Семей, Аягоз, Шар, Актогай, Жаланашколь, Дегелен, Ушбиик и Жарма.

По итогам рабочей поездки первый заместитель Премьер-министра поручил обеспечить качественное и своевременное завершение строительства жилых домов и реконструкции железнодорожных вокзалов с последующим вводом объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что в области Абай за счет возвращенных государству активов реализуются 26 социальных проектов на сумму более 50 млрд тенге — от объектов здравоохранения и соцзащиты до современного Дворца школьников.