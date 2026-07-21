Более 50 млрд тенге возвращенных активов направили на соцпроекты в области Абай

В области Абай за счет возвращенных государству активов реализуются 26 социальных проектов на сумму более 50 млрд тенге — от объектов здравоохранения и соцзащиты до современного Дворца школьников, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

— Одним из ключевых объектов стал новый корпус центра оказания специальных социальных услуг, построенный в городе Семей. Стоимость проекта составила 2,6 млрд теңге. Ввод объекта в эксплуатацию позволил ликвидировать дефицит мест для лиц с психоневрологическими заболеваниями и значительно сократить очередь на получение специальных социальных услуг, — сообщили в прокуратуре области Абай.

Также в Аягозском районе завершено строительство пристройки для размещения аппарата магнитно-резонансной томографии стоимостью 250 млн теңге. Новый диагностический комплекс обеспечивает доступ к высокотехнологичной медицинской помощи жителям сразу нескольких районов области.

Как отметили в ведомстве, в областном центре построен современный Дворец школьников стоимостью 7,6 млрд теңге, рассчитанный на 1 500 мест. Для детей созданы условия для занятий спортом, плаванием, робототехникой, авиамоделированием, IT-технологиями и другими направлениями дополнительного образования.

— В настоящее время прорабатывается вопрос обеспечения безопасных подъездных путей и пешеходной инфраструктуры к Дворцу школьников, поскольку объект расположен вблизи кольцевой автодороги. Ход строительства и своевременная реализация остальных социально значимых объектов находятся на постоянном контроле прокуратуры области Абай, — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним в Аркалыке возвращенные государству активы направили на реконструкцию педуниверситета. Также более 300 социальных объектов построено в Казахстане за счет возвращенных активов.