Площадь вокзала станции Шетпе выросла более чем в пять раз после реконструкции

После реконструкции открыт железнодорожный вокзал станции Шетпе в Мангистауской области — площадь здания увеличена более чем в пять раз, до 1 103 квадратных метров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

В торжественной церемонии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, представители АО «НК Қазақстан темір жолы» и подрядной организации.

По данным Минтранспорта РК, реконструкция объекта проведена в рамках масштабной государственной программы по модернизации 124 железнодорожных вокзалов по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

— В ходе работ полностью обновлено здание вокзала, построенное в 1967 году. Возведен новый каркас, смонтированы кровля и фасад, заменены инженерные сети, выполнена внутренняя отделка помещений, благоустроена прилегающая территория. Построен новый пассажирский перрон площадью 2 100 квадратных метров, уложено современное покрытие, установлены тактильные плиты для маломобильных граждан, элементы навигации и благоустройства. Вокзал оснащен новой мебелью и современным оборудованием. При строительстве использовались материалы отечественного производства, — говорится в сообщении.

Также в результате реконструкции площадь здания увеличена более чем в пять раз — с 201 до 1 103 квадратных метров. Пропускная способность вокзала выросла вдвое — со 100 до 200 пассажиров в сутки. Обновленный объект соответствует современным требованиям безопасности, энергоэффективности и безбарьерной среды.

Через станцию Шетпе курсируют 16 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение с Семеем, Карагандой, Мангистау, Актобе, Атырау и Уральском.

Как отметили в Министерстве, модернизация вокзала позволит повысить качество обслуживания пассажиров, создать более комфортные условия для ожидания поездов и обеспечить безопасную транспортную инфраструктуру для жителей и гостей региона.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области открылся железнодорожный вокзал после реконструкции.