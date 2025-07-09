Площадь орошаемых земель с водосберегающими технологиями в Казахстане вырастет до 1,3 млн га

На сегодня площадь всех орошаемых земель в стране составляет 1,9 млн га. В 2024 году водосберегающий полив охватывает уже 158 тысяч га.

Из них:

60 тыс. га орошаются с использованием дождевальных систем;

40 тыс. га — с помощью капельного орошения;

еще 58 тыс. га — с применением лазерной планировки.

По данным Министерства сельского хозяйства, в целом по итогам прошлого года площадь земель с водосберегающими технологиями составила 470,1 тыс. га.

Ранее сообщалось, что к 2025 году планируется увеличить этот показатель до 612 тыс. га.