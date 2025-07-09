11:56, 09 Июль 2025 | GMT +5
Площадь орошаемых земель с водосберегающими технологиями в Казахстане вырастет до 1,3 млн га
Казахстан планирует значительно расширить площадь сельскохозяйственных угодий, где применяются современные методы экономии воды. К 2030 году такие технологии будут использоваться на 1,3 млн га, передает корреспондент агентства Kazinform.
На сегодня площадь всех орошаемых земель в стране составляет 1,9 млн га. В 2024 году водосберегающий полив охватывает уже 158 тысяч га.
Из них:
- 60 тыс. га орошаются с использованием дождевальных систем;
- 40 тыс. га — с помощью капельного орошения;
- еще 58 тыс. га — с применением лазерной планировки.
По данным Министерства сельского хозяйства, в целом по итогам прошлого года площадь земель с водосберегающими технологиями составила 470,1 тыс. га.
Ранее сообщалось, что к 2025 году планируется увеличить этот показатель до 612 тыс. га.