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    11:56, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Площадь орошаемых земель с водосберегающими технологиями в Казахстане вырастет до 1,3 млн га

    Казахстан планирует значительно расширить площадь сельскохозяйственных угодий, где применяются современные методы экономии воды. К 2030 году такие технологии будут использоваться на 1,3 млн га, передает корреспондент агентства Kazinform.

    орошение
    Фото: pixabay.com

    На сегодня площадь всех орошаемых земель в стране составляет 1,9 млн га. В 2024 году водосберегающий полив охватывает уже 158 тысяч га.

    Из них:

    • 60 тыс. га орошаются с использованием дождевальных систем;
    • 40 тыс. га — с помощью капельного орошения;
    • еще 58 тыс. га — с применением лазерной планировки.

    По данным Министерства сельского хозяйства, в целом по итогам прошлого года площадь земель с водосберегающими технологиями составила 470,1 тыс. га.

    Ранее сообщалось, что к 2025 году планируется увеличить этот показатель до 612 тыс. га. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Вода Водные ресурсы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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