Площадь масличных культур достигла исторического максимума в Казахстане

Посевные площади масличных культур в Казахстане в 2026 году достигли рекордных 4,3 млн гектаров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

На совещании под председательством министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова рассмотрены вопросы развития растениеводства в первом полугодии 2026 года, ход вегетационного периода и подготовка к предстоящей уборочной кампании.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов доложил, что планомерная диверсификация посевных площадей с переходом к более рентабельным культурам продолжается.

Площадь масличных культур достигла исторического максимума — 4,3 млн га, посевы кормовых культур расширены до 3,3 млн га, кукурузы — до 253,4 тыс. га. При этом площадь пшеницы сокращена на 125 тыс. га, в южных регионах оптимизированы площади традиционно орошаемых риса и хлопчатника.

​За последние три года доля зерновых культур в структуре посевов снижена с 73% до 66%, доля масличных культур увеличена до 18%. Наиболее заметные результаты достигнуты в основных зерносеющих регионах страны.

Продолжается работа по повышению уровня обеспеченности аграриев минеральными удобрениями. В текущем году уже законтрактовано и внесено 78% от запланированного объема удобрений.

​

В ходе совещания особый акцент был сделан на подготовке к уборочной кампании и обеспечении бесперебойной работы зерноприемной инфраструктуры.

Общая емкость зернохранилищ страны составляет 30,7 млн тонн, что позволяет обеспечить прием прогнозируемого объема урожая.

Министр поручил снизить загруженность элеваторов и, при необходимости, организовать перевозку зерна в южные регионы страны для высвобождения мощностей под прием нового урожая.

По данным агрометеорологического мониторинга, несмотря на неоднородность погодных условий, запасы продуктивной влаги в большинстве сельскохозяйственных районов сохраняются на оптимальном и удовлетворительном уровнях. Более 99% посевов зерновых и масличных культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что создает благоприятные предпосылки для получения качественного урожая.

В южных и западных регионах уборка озимых культур уже начата. На сегодняшний день намолочено 635,8 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 20,6 ц/га.

По итогам совещания министр поручил провести детальный анализ состояния хлебоприемных пунктов в районах и регионах и обеспечить их полную готовность к началу массовой уборки, своевременно выявлять регионы с повышенными погодными рисками, принимать оперативные меры по их снижению, а также обеспечить выполнение планов по внесению минеральных и органических удобрений.

​Уборочная кампания — один из самых ответственных этапов сельскохозяйственного года. Все вопросы, связанные с прохождением вегетационного периода, готовностью техники, элеваторов и логистической инфраструктуры, должны находиться на постоянном контроле. Необходимо обеспечить четкую координацию работы центральных и местных исполнительных органов, провести уборку в оптимальные сроки, без потерь и создать все условия для успешного приема нового урожая, — резюмировал Айдарбек Сапаров.

Ранее сообщалось о том, что уборочная кампания началась в Казахстане.