24 Мая 2022 16:36

Площади риса снижены в Туркестанской и Кызылординской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водохозяйственная обстановка в южных регионах Казахстана стабильна, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в Казахстане ведется реконструкция 259 гидротехнических сооружений в бассейнах трансграничных рек. По данным главы Минэкологии, проводится механическая очистка 535 км магистральных и межхозяйственных каналов, закуп и установка 67 насосных установок. Указанные работы, как сообщил министр, завершатся до конца июня этого года.

«По Алматинской области в целях сокращения дефицита водных ресурсов акиматом области снижены посевы влагоемких культур, в том числе риса на 1 тыс. гектаров в Балхашском районе. Все водохранилища области работают в соответствии с утвержденным графиком на вегетационный период. По Жамбылской области были утверждены графики подачи воды по объектам межгосударственного пользования. В настоящее время по области ведется масштабная работа по реконструкции оросительных сетей, таким образом, подача поливной воды будет осуществляться по обводным каналам», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По сведениям главы Минэкологии, по Туркестанской области в этом году площади риса сокращены до 600 га. В Кызылординской области снижены площади риса до 78,3 тыс. га, что на 5 тыс. га меньше прошлого года. Также из резерва Правительства выделены средства в сумме 3,6 млрд тенге на проведение ремонта и бурения скважин, а также приобретение насосных установок.

«Акиматами южных областей проводится очистка каналов, применяются водосберегающие технологии, организуется водооборот и очередность полива», - уточнил глава ведомства.

Ранее в Минэкологии сообщили о стабилизации водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарья.