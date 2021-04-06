Площадь вишневых садов увеличивают в Тюлькубасском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области на площади 54 гектара высаживается раннеспелый сорт вишни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Из них 50 гектаров принадлежат ТОО «Молдир», расположенному в Мичуринском сельском округе. Директор товарищества К. Усембаев планирует засеять саженцы на 30 гектарах, а оставшиеся 20 гектаров - осенью этого года.

«Саженцы мы специально привозим из Турции. Этот вид вишни под названием «Американка» выбрали из-за раннего урожая и очень высокого спроса. В настоящее время, при помощи специалистов, сажаем саженцы в соответствии со всеми требованиями», – сказал руководитель товарищества.

Также данный вид вишни на площади 4 гектара планирует высадить ТОО «Нурсауле Фрутс» в Акбиикском сельском округе. Данное товарищество ранней весной высадило саженцы яблонь сортов «Гала», «Голден Делишес», «Старкримсон» на площади 50 гектаров. Если спрос на продукцию будет расти, то площади садов будут расширяться. Оба крестьянских хозяйства используют израильские технологии, чтобы получить богатый урожай.

Аким района Нурлан Байгут ознакомился с проводимой работой в данных садах. Пожелав успехов начинаниям предпринимателей, отметил, что соответствующая поддержка будет со стороны администрации.

Отметим, что в настоящее время в целом по району высажено 33 гектара раннеспелых сортов вишни. При реализации плана данных товариществ, постепенно будет увеличиваться и площадь садов до 87 га.