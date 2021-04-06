РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:20, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Площадь вишневых садов увеличивают в Тюлькубасском районе Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области на площади 54 гектара высаживается раннеспелый сорт вишни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Из них 50 гектаров принадлежат ТОО «Молдир», расположенному в Мичуринском сельском округе. Директор товарищества К. Усембаев планирует засеять саженцы на 30 гектарах, а оставшиеся 20 гектаров - осенью этого года.

    «Саженцы мы специально привозим из Турции. Этот вид вишни под названием «Американка» выбрали из-за раннего урожая и очень высокого спроса. В настоящее время, при помощи специалистов, сажаем саженцы в соответствии со всеми требованиями», – сказал руководитель товарищества.

    Также данный вид вишни на площади 4 гектара планирует высадить ТОО «Нурсауле Фрутс» в Акбиикском сельском округе. Данное товарищество ранней весной высадило саженцы яблонь сортов «Гала», «Голден Делишес», «Старкримсон» на площади 50 гектаров. Если спрос на продукцию будет расти, то площади садов будут расширяться. Оба крестьянских хозяйства используют израильские технологии, чтобы получить богатый урожай.

    Аким района Нурлан Байгут ознакомился с проводимой работой в данных садах. Пожелав успехов начинаниям предпринимателей, отметил, что соответствующая поддержка будет со стороны администрации.

    Отметим, что в настоящее время в целом по району высажено 33 гектара раннеспелых сортов вишни. При реализации плана данных товариществ, постепенно будет увеличиваться и площадь садов до 87 га.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!