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    11:49, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Площадь пожара в Павлодаре выросла в шесть раз

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Площадь пожара в учебном заведении города Павлодара составила 1220 квадратных метров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В первом корпусном здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» на втором этаже произошёл пожар. Происходило возгорание кровли, мебели в кабинетах площадью 1220 квадратных метров, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    В ведомстве отметили, что пожар ликвидировали в 10:15. Причина возгорания устанавливается.

    На месте работали 70 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС, четыре работника и единица техники центра медицины катастроф, три человека и три машины местных исполнительных органов, добавили в ведомстве.

    Пожар осложнился горючей загрузкой (старый битум и рубероид на кровле) и металлической жесткой кровлей на деревянной обрешётке. Это осложняло вскрытие кровли.
    Как сообщили в управлении образования, сразу же из здания были выведены дети и педагоги. Пострадавших среди детей и учителей, персонала нет. Учитель физики попала в больницу в состоянии шока, ожогов, отравления угарным газом у учителя нет.

    Теги:
    Регионы Казахстана МОН Пожар Павлодарская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Главная
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