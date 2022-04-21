Площадь пожара в Павлодаре выросла в шесть раз

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Площадь пожара в учебном заведении города Павлодара составила 1220 квадратных метров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В первом корпусном здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» на втором этаже произошёл пожар. Происходило возгорание кровли, мебели в кабинетах площадью 1220 квадратных метров, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что пожар ликвидировали в 10:15. Причина возгорания устанавливается.

На месте работали 70 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС, четыре работника и единица техники центра медицины катастроф, три человека и три машины местных исполнительных органов, добавили в ведомстве.

Как сообщили в управлении образования, сразу же из здания были выведены дети и педагоги. Пострадавших среди детей и учителей, персонала нет. Учитель физики попала в больницу в состоянии шока, ожогов, отравления угарным газом у учителя нет.

Пожар осложнился горючей загрузкой (старый битум и рубероид на кровле) и металлической жесткой кровлей на деревянной обрешётке. Это осложняло вскрытие кровли.