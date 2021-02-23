Площадь пастбищ увеличится на 742 тысячи га в Туркестанской области.

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Площадь пастбищ, используемых населением, увеличится на 742 тысячи га, или на 21%, в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Разработан проект пошагового алгоритма по пяти направлениям по возврату пастбищных угодий на территории Туркестанской области.

Согласно алгоритму, разработанному областным управлением земельных отношений по поручению акима области, в первую очередь определены участки для нужд населения вблизи 152 населенных пунктов с дефицитом пастбищ. Об этом было сказано на аппаратном совещании под председательством главы региона Умирзака Шукеева.

По словам руководителя областного управления земельных отношений Самат Рамазанова, согласно утвержденному плану, в I полугодии планируется изъять в государственную собственность 66,4 тысячи га, во II полугодии - 63,2 тысячи га, в общей сложности около 130 тысяч га пастбищных угодий для нужд населения. Уточняется площадь изымаемых участков. В результате этих работ до конца года площадь пастбищ, используемых населением, увеличится на 742 тысячи га, или на 21%.

Пастбища будут переданы под непосредственную ответственность акимов сельских округов путем включения земель в черту населенных пунктов. Земли, необходимые для других нужд населения, предоставляются с согласия местных организаций общественного контроля. Работа в этом направлении находится на постоянном контроле до полного охвата населения пастбищами.

О ходе проделанной работы по озеленению территории города Туркестана доложили руководители ответственных управлений. Напомним, в целях озеленения областного центра город был разделен на 32 сектора. В каждом секторе планируется высадить около около 10 тысяч саженцев деревьев, установить систему водоснабжения, насосы и пробурить скважины.

Кроме того, предусмотрено засеять газоны и внедрить дождевальную систему. На сегодня уже высажены саженцы тополя, карагача, ели, ясеня, можжевельника и клена, а в целях защиты от ветра были установлены деревянные опоры, натянутые с четырех сторон шпагатом. Впереди ожидается паспортизация зеленых насаждений.

Вдоль дорог устанавливают цветочные клумбы, которые подсветят. Проложены велодорожки, установлены уличные фонари, урны и удобные скаме

йки. На этих территориях регулярно проводятся субботники.

На еженедельном совещании также была освещена паводковая ситуация в области. В целях предотвращения ЧС в общей сложности за четыре года было отремонтировано 71 км защитных дамб, укреплены берега и русла рек протяженностью более 75 км рек, отремонтировано 262 км каналов, проведена механическая очистка 430 км коллекторов.

Капитально отремонтированы водохранилища Аксумбе, Бакырлы, Ащы, реконструирована система оповещения «Улкен су» для предупреждения 22 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Сырдарья.

В проект Дорожной карты «Комплекс противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы» включено 20 мероприятий, которые позволят контролировать своевременное завершение берегоукрепительных и ремонтных работ. Для предупреждения весенних паводков сформирован запас необходимого оборудования, приведены в готовность более 5 тысяч личного состава структур гражданской обороны и свыше тысячи единиц техники.



